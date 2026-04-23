Procuraduría exige informe a Uniatlántico por cierre de piscinas y posibles fallas sanitarias

Instalaciones de la sede norte de la Universidad del Atlántico. Foto: Uniatlántico.

La Procuraduría General de la Nación solicitó información al rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, sobre el estado de las piscinas del campus, clausuradas desde marzo tras denuncias por posibles irregularidades.

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Según el comunicado oficial, el ente de control requirió detalles sobre “el estado en el que estaban durante la visita de la Secretaría de Salud, los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre” y documentación de inspecciones realizadas en los últimos dos años.

La Procuraduría también pidió información sobre la capacitación del personal encargado del mantenimiento y los protocolos internos para el manejo de contingencias, con el fin de sustentar una actuación preventiva.

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Además, otorgó un plazo de cinco días para responder si existen quejas o reportes de afectaciones a la salud relacionadas con el uso de las piscinas, así como las medidas adoptadas “para proteger a la comunidad universitaria antes y después de la clausura”.

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