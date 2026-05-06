Delegación del Gobierno dice haber buscado liberación de policías y agentes CTI secuestrados por ELN

La delegación de Paz del Gobierno Nacional, quien negociaba con el ELN, asegura que, por más de un año, ha buscado la liberación de los dos agentes del CTI de la Fiscalía y de los dos policías de la DIJIN.También rechaza el llamado ‘juicio revolucionario’ y la decisión de dejarlos más tiempo secuestrados.

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