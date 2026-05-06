Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 13:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Delegación del Gobierno dice haber buscado liberación de policías y agentes CTI secuestrados por ELN

Norte de Santander tiene alta presencia de esa guerrilla

Norte de Santander tiene alta presencia de esa guerrilla(Archivo )

Norte de Santander tiene alta presencia de esa guerrilla

Cristina Navarro

La delegación de Paz del Gobierno Nacional, quien negociaba con el ELN, asegura que, por más de un año, ha buscado la liberación de los dos agentes del CTI de la Fiscalía y de los dos policías de la DIJIN.También rechaza el llamado ‘juicio revolucionario’ y la decisión de dejarlos más tiempo secuestrados.

Noticia en desarrollo...

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir