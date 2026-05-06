“La delegación del Gobierno se mantiene atenta a cualquier deseo de paz del ELN”: Otty Patiño
El consejero comisionado de paz del Gobierno habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el supuesto ‘juicio revolucionario’ al cual fueron sometidos funcionarios de la fuerza pública secuestrados.
“La delegación del Gobierno se mantiene atenta a cualquier deseo de paz del ELN”: Otty Patiño
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El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la postura del Gobierno nacional ante el supuesto ‘juicio revolucionario’ anunciado por el ELN a un grupo de funcionarios secuestrados y aseguró que no se han resignado las intenciones y los canales de diálogo.
En desarrollo.
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David Otero
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