El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La delegación del Gobierno se mantiene atenta a cualquier deseo de paz del ELN”: Otty Patiño

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la postura del Gobierno nacional ante el supuesto ‘juicio revolucionario’ anunciado por el ELN a un grupo de funcionarios secuestrados y aseguró que no se han resignado las intenciones y los canales de diálogo.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:08 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: