‘Cendales’, detrás del “juicio” a secuestrados del ELN: así delinque el Frente de Guerra Oriental

Información de inteligencia conocida por Caracol Radio señala a alias 'Cendales’, identificado como William Ernesto Cruz Lizcano, como uno de los responsables del denominado “juicio revolucionario” divulgado por el ELN en las últimas horas contra policías y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Arauca.

Alias ‘Cendales’ aparece como uno de los cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura liderada por alias ‘Pablito’ y considerada una de las más fuertes de esa guerrilla.

De acuerdo con las autoridades, “Cendales” cabecilla militar, ha orientado actividades criminales relacionadas con secuestro y acciones de alto impacto en el oriente del país. Además, tendría una trayectoria criminal superior a 35 años y antecedentes delictivos desde 1990 en esa jurisdicción.

Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos de recompensa.

El señalamiento surge luego de que el Frente de Guerra Oriental difundiera un video en el que anunció un supuesto “juicio revolucionario” contra cuatro secuestrados: los policías de la Dijín Frankie Hoyos y Jordi Pérez, así como los investigadores del CTI Jesús Pacheco y Rodrigo López.

En ese material, el ELN anunció condenas ilegales de hasta cinco años de cautiverio, generando rechazo del Gobierno Nacional y de las familias de las víctimas.

Según inteligencia militar, el Frente de Guerra Oriental tendría actualmente 1.347 integrantes distribuidos en 14 estructuras criminales.

Los datos conocidos por Caracol Radio señalan que esa estructura está conformada por 581 hombres en armas y 766 integrantes de redes de apoyo al terrorismo (RAT).

El componente armado del Frente de Guerra Oriental creció un 6,2 %, pasando de 547 a 581 integrantes, mientras que las redes de apoyo aumentaron de 738 a 766 integrantes, es decir, 28 personas más frente a la medición anterior.

En el organigrama de inteligencia aparece alias ‘Pablito’, identificado como Israel Ramírez Pineda, como segundo cabecilla del Comando Central del ELN (COCE) y máximo responsable de esa estructura guerrillera.

Junto a él figuran otros mandos señalados de coordinar corredores criminales y operaciones armadas en Arauca, Casanare, Boyacá y zonas de frontera con Venezuela.