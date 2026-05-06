En Medellín capturaron a un ciudadano mexicano por múltiples delitos sexuales contra menores de edad

Medellín

En el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín fue capturado un ciudadano mexicano, quien deberá responder por delitos como la explotación sexual comercial de menores de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y estímulo a la prostitución de niños, niñas y adolescentes.

Estaba tramitando la cédula de extranjería

Esta persona que frecuentaba sectores de la ciudad como la Comuna 13, tenía una orden de captura vigente por un juzgado de la capital antioqueña, la cual quedó en evidencia mientras adelantaba la solicitud de su cédula de extranjería en esta dependencia de Migración Colombia en Medellín.

Paola Salazar, directora Regional Antioquia Chocó Migración Colombia, indicó que “la alerta surgió durante el proceso de verificación de identidad lo que permitió activar de inmediato los protocolos con las autoridades competentes”.

Fue puesto a disposición de la Policía Nacional

Este ciudadano mexicano fue puesto a disposición de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, la cual se encarga de la protección de poblaciones vulnerables y la lucha contra delitos que afectan a la infancia y adolescencia.

Según explicó Migración Colombia, esta orden de captura es producto de una investigación liderada previamente por la Fiscalía General de la Nación que avanza en la identificación de otros posibles implicados en lo que podría ser una red de trata de personas.

Paola Salazar, directora Regional Antioquia Chocó Migración Colombia, agregó que “este extranjero es requerido por múltiples delitos de alta gravedad; entre ellos se cuenta la explotación sexual comercial de menores de edad, acceso carnal violento, abuso sexual con menor de 14 años, uso de niños para la comisión de delitos y estímulo a la prostitución”.

Están desarticulando redes de explotación sexual

Gloria Esperanza Arriero, Directora General de Migración Colombia, explicó que “este resultado evidencia el trabajo riguroso de la Regional Antioquia-Chocó y la articulación efectiva con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades para detectar, judicializar y desarticular redes de trata de personas y explotación sexual, contribuyendo a la seguridad de Medellín y su área metropolitana”.

Lo que pretende la unión de esfuerzos entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía, es incrementar las acciones para desarticular las estructuras criminales dedicadas a la explotación de niños, niñas y adolescentes.

Otras expulsiones recientes.

Desde esta entidad destacaron acciones recientes como la detección, expulsión y puesta a disposición de autoridades venezolanas de alias “Kata” o “Katherine”, una ciudadana condenada a nueve años de prisión por trata de personas.

También, hace cerca de un mes fue deportado un influenciador conocido como “Chill Capo” quien, según reportes oficiales, “utilizaba sus redes sociales para promocionar encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales, con aparentes fines de explotación sexual.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que ofrecía recomendaciones para evadir controles, lo que derivó en sanciones administrativas migratorias”, explicaron desde Migración Colombia.

Otras capturas recientes

En las últimas horas las autoridades de nuestro país en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificaron a 7 personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad a través de plataformas digitales, las cuales fueron capturadas.