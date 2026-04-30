Cinco estadounidenses inadmitidos en Medellín: compraron un “todo incluido” de servicios sexuales

Medellín

Cinco estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, por alerta de turismo con fines de explotación sexual.

Migración Colombia informó que sus oficiales detectaron inconsistencias en los motivos de viaje declarados durante las entrevistas de control de ingreso. Según el reporte, la información entregada por los viajeros coincidía con contactos locales que promocionan paquetes turísticos privados “todo incluido” vinculados a prácticas de explotación sexual en Medellín y otras ciudades del país.

Tras verificar estas irregularidades, los extranjeros fueron devueltos de inmediato a su lugar de origen en el siguiente vuelo disponible.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que este caso hace parte del fortalecimiento de los controles migratorios.

“Desde Migración Colombia le hacemos frente a este fenómeno, enfocada en la protección de la niñez y la lucha contra cualquier forma de explotación. Queremos un turismo sano y no vamos a permitir que el país sea utilizado como destino para vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó la directora.

Controles por explotación sexual

En lo corrido de 2026, ya han sido inadmitidos 56 extranjeros en Medellín, la mayoría de nacionalidad estadounidense, una cifra que evidencia un aumento frente a 2025, cuando durante todo el año se registraron cerca de 80 casos.

A nivel nacional, la tendencia también va en aumento. Entre enero y abril de este año, más de 70 extranjeros han sido inadmitidos por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en 2025 la cifra total fue de 110 casos.