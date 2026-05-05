Un juzgado de Medellín compulsa copias a la Procuraduría y Fiscalía por incumplimiento de la UNP

Medellín

Se trata de Santiago Albarán, quien ha enunciado amenazas de muerte en su contra y el año pasado fue víctima de un atentado en su contra en el Occidente de Antioquia. Ante estos hechos ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le otorgue un esquema de seguridad y la entidad no lo ha aprobado.

Ante el riesgo que manifiesta instauró una acción de tutela que fue fallada a su favor en la que le ordenaban al director Augusto Rodríguez Ballesteros garantizar su seguridad, pero desacató dicha orden emitida en enero de 2026 y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 14 de abril de 2026.

Por este incumplimiento, se conoció que este martes 5 de mayo el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Medellín sancionó al director de la UNP con un salario mínimo legal vigente y ordenó compulsar copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen la presunta falta disciplinaria y penal sobre el desacato.

Como respuesta al requerimiento del primer desacato, la UNP había advertido que se está en fase de análisis del riesgo de Santiago Albarán, aunque aclara el juzgado que no es requisito obligatorio que esta persona pertenezca a un grupo político específico.

En su cuenta de X, el accionante escribió: “La Unidad Nacional de Protección, gerenciada por Augusto Rodríguez, ha dejado sin seguridad a líderes sociales con derivados de atentados, ha incumplido decisiones judiciales en factibilidad de protección a los activistas sindicales en riesgo”.