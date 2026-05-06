La construcción de la segunda etapa del Túnel de Oriente en Antioquia alcanzó un avance del 16%

Construcción de de la segunda etapa del Túnel de Oriente en Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia anunció que las obras de construcción de la segunda etapa del Túnel de Oriente, que permitirá la conexión entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás en doble calzada, avanzan bajo los cronogramas establecidos y ya alcanzaron el 16 por ciento de ejecución.

¿Cómo van las obras civiles?

En este proyecto las obras civiles ya alcanzaron el 11,3 por ciento que corresponden en su mayoría a la excavación del Túnel Seminario 2 con 268 metros de avance en su sección superior y 187 metros en su sección inferior. Eso quiere decir que alcanzó ya el 17 por ciento.

De otro lado, el puente Bocana tiene una ejecución del 45 por ciento y el puente Sajonia 2 ya logró el avance del 83 por ciento.

Además, se logró la totalidad de las gestiones ambientales con el aprovechamiento forestal, el rescate, ahuyentamiento y reubicación de fauna; la gestión predial y social con las reuniones de socialización.

Según el gerente de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, Carlos Preciado, “este es un avance muy significativo dado que arrancamos las obras a finales del año pasado. Con la construcción y puesta en operación del Túnel de Oriente 1 prácticamente fusionamos el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, generando una mayor dinámica económica, habitacional, comercial entre los dos valles. Y ahora, con el Túnel de Oriente 2, vamos a seguir permitiendo que esa dinámica crezca al ritmo que necesita el departamento, teniendo una infraestructura mucho más cómoda, sostenible y segura para nuestros usuarios”.

Se está cumpliendo el cronograma

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “vamos cumpliendo cronogramas. Todo esto es un ejemplo para el país en estas circunstancias, porque esta es una concesión de la Gobernación, donde los privados hacen un trabajo formidable, donde el flujo vehicular que transita por el Túnel de Oriente y que ha crecido y se ha mantenido de forma vigorosa, es lo que nos está permitiendo hoy ejecutar la ampliación que conocemos como el Túnel de Oriente 2”.

Inversión en el proyecto

Esta obra de infraestructura, que complementa la ya existente conexión entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, se adelanta por medio de una alianza público-privada.

La inversión total del proyecto, en esta segunda etapa, es de 1.26 billones de pesos, con financiación privada en su totalidad.

Además, es una obra que genera más de 2 mil empleos.

¿Qué características tiene esta obra?

Esta obra tiene prevista la excavación del túnel Seminario 2 de 780 metros de extensión, cerca de 5,3 km de vías a cielo abierto entre los túneles Seminario y Santa Elena, el puente paralelo al existente en el sector Sajonia con 3 km y contempla 12 puentes y viaductos.

Como parte de las obras se tiene prevista la finalización del túnel Santa Elena 2, que ya se encuentra excavado, con obras de revestimiento, drenaje, pavimentación, la instalación de equipos electromecánicos, red contra incendios, cámaras, comunicaciones, señalización y ventilación para la puesta en operación e integración con el centro de control, en túneles y vías a cielo abierto.

Túnel responderá a la demanda

Debido al creciente desarrollo urbanístico del Oriente de Antioquia, como la creciente demanda del aeropuerto Internacional José María Córdova, esta obra se anticipa a las necesidades de conexión entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

También se mejoran las condiciones de conexión con el Oriente donde está creciendo el desarrollo industrial y turístico.