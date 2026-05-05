Cae estructura internacional por explotación sexual de menores de Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades colombianas, en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), identificaron a 7 personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad a través de plataformas digitales.

De acuerdo con la investigación, los señalados habrían contactado a niñas, niños y adolescentes de Medellín con el fin de generar material explicito para comercializar en Estados Unidos.

“Las evidencias indican que habrían contactado a niños, niñas y adolescentes en Medellín, la mayoría de su entorno familiar o vecinos, e instrumentalizado para producir material audiovisual con contenido explícito, el cual compartían en enlaces con Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales”, detalló la doctora Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial.

Otros detalles

Entre los seis señalados, hay un ciudadano mexicano identificado como Cein Quezada Ríos, quien al parecer ubicaba a menores de edad en inmediaciones de los colegios ubicados en sectores de Santa Lucía, San Mitchell las Palmas y el corregimiento de San Cristobál, para llevarlos a su lugar de residencia y someterlos a distintos vejámenes de tipo sexual, a cambio de sumas de dinero entre 80.000 y un millón de pesos.

Al parecer, varios de los menores de edad eran instrumentalizados por sus padres y otros familiares, motivo por el cual fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Imputación de cargos

Estas personas fueron imputadas según su presunta responsabilidad por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.

Mientras avanza el proceso penal, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.