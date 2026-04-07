En Semana Santa inadmitieron a tres estadounidenses en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Medellín

Migración Colombia inadmitió durante la Semana Santa a tres estadounidenses, en tres días distintos, por posibles riesgos asociados a turismo con fines de explotación sexual en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro.

¿Qué tipos de casos registraron las autoridades?

Dos de los casos están relacionados con las alertas que emitió la plataforma Angel Watch por antecedentes de delitos contra menores de edad.

Otro de los casos se ejecutó luego de la entrevista migratoria.

Más de 40 inadmitidos este año

En lo que va del año, son 41 las personas inadmitidas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.

En estos casos, a 10 se les detectó una alerta por la plataforma Angel Watch; a 31 personas adicionales se les negó el ingreso al país tras las entrevistas migratorias y revisiones de equipaje.

Otros casos

Desde Migración Colombia también se reportó que en este mismo terminal aéreo se detectó y se puso a disposición de las autoridades competentes a un hombre y a una mujer, dominicanos ambos, quienes pretendían salir del país hacia Perú y Argentina portando documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

También fue identificado un ciudadano colombiano que registraba una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, emitida por un juzgado penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla.

En este hecho, el individuo fue dejado a disposición de la Policía Nacional.

Otro ciudadano colombiano fue puesto a disposición de la Policía Aeroportuaria, pues se identificó que tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir.

Para la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, “los oficiales de Migración Colombia no dan tregua en la lucha contra el turismo con fines de explotación sexual. Estas acciones están alineadas con la política del Gobierno del presidente Gustavo Petro de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

La directora también destacó la experiencia y rigurosidad de los agentes de Migración Colombia, quienes tienen amplia experiencia y rigurosidad, quienes han evidenciado resultados concretos en la inadmisión de extranjeros que representan un riesgo y la detección de documentos falsos o fraudulentos.

Insistió en que hay una acción integral de control que se mantiene activa, “con especial énfasis en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la seguridad en el departamento de Antioquia”.