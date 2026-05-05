Detonaron un explosivo en un caserío de Valdivia donde habitan dos líderes sociales

Valdivia- Antioquia

En la madrugada de este martes se reportó la detonación de un explosivo cerca de varias viviendas en la vereda El 14 del municipio de Valdivia en el Norte de Antioquia. Este artefacto que dejó un cráter de considerable tamaño a orillas de la carretera no dejó personas heridas, pero sí daños materiales en las casas, como vidrios de ventanas y puertas rotos.

Caracol Radio recibió información la cual indica que en el sitio hay unas cinco casas donde habitan entre otras personas, una líder social del Movimiento Rios Vivos y el presidente de la Junta de Acción Comunal. En total, ocho personas acudieron al hospital para una valoración debido al aturdimiento que generó el explosivo a las 2 a.m. de este martes mientras todos dormían.

Las personas hallaron en el lugar un brazalete de un grupo armado ilegal que delinque en la zona. Por ahora, no se tiene certeza de si la intimidación va directa contra los líderes sociales, algunas otras personas del lugar o lo estaban transportando y se les detonó. Las autoridades están indagando sobre este hecho que tiene bastante atemorizadas a las personas que habitan el caserío donde detonaron el artefacto explosivo.