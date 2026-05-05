Director deportivo del Minnesota sobre James: “Ama el fútbol como no había visto a nadie nunca”

James Rodríguez sigue trabajando para recuperar su forma física y deportiva, no solo pensando en las finales de la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United, sino también de cara a su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Precisamente sobre su actualidad en los Estados Unidos habló Khaled El-Ahmad, director deportivo del Minnesota. El dirigente se mostró emocionado por el compromiso y la disposición que ha tenido el colombiano desde su llegada, siendo además un ejemplo para los más jóvenes.

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“James ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. Si vieron el entrenamiento, marcó el último gol y todos se fueron encima a celebrarlo. Hay momentos para destacar, como cuando en un fin de semana no viajó con el equipo y apareció a entrenar con los sub-18. Desde la cultura y lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico”, ejemplificó.

Y complementó al respecto del ‘10′: “Lo que vemos es un chico de 34 años que ama este juego tanto como no creo haber visto nunca”.

Continuidad de James y lesiones en Minnesota

Respecto a las lesiones que James Rodríguez ha tenido desde su llegada al Minnesota United, Khaled El-Ahmad advirtió que como institución nunca han presionado a James para que se recupere a la mayor brevedad de un percance físico y, contrario a ello, buscan que tanto él como sus jugadores se encuentren en la mejor forma posible para competir.

“Nunca hubo presión para que los jugadores regresaran pronto de su lesión, ni tampoco que tenían que jugar. Esa presión la llevan ellos mismos”, sentenció.

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En cuanto al tiempo de competencia, el dirigente señaló que “nunca se la garantizaron minutos” por el hecho de ser un figura Mundial; todo lo contrario, el mensaje al ‘10′ fue claro desde un principio: “Ven, ayuda con tu profesionalismo, estarás en un buen lugar para preparar la Copa del Mundo”.

“Ha sido más el extra, dependiendo siempre de la competencia interna, si estás saludable o lesionado. Esto habla bien del plantel, porque debe ser difícil jugar para Minnesota United, sin importar quién seas. Todo el crédito para el equipo, para Cameron (Knowles) y para James por como han manejado las altas y bajas con lo extra que significa", concluyó.

Del Minnestoa al Mundial con la Selección Colombia

Para finalizar, Khaled El-Ahmad explicó que se encuentra en conversaciones con miembros de la Federación Colombiana de Fútbol para determinar en qué fecha se puede unir James Rodríguez a la concentración nacional, la cual, según comentó, empezaría el viernes 15 de mayo.

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Asimismo, reconoció que desde el equipo le darán a sus jugadores todos los beneficios necesarios para que lleguen de la mejor forma al Mundial 2026, sin comprometer el desarrollo deportivo en la MLS. Esto porque “si a los jugadores les va bien, nos va bien a nosotros”.

“Creo que la concentración de Colombia empieza el 15 de mayo, estamos teniendo conversaciones para saber cuándo se unirá a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el Mundial. No es que el Mundial sea más importante que Minnesota, es un balance y queremos ser un club en el que los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien con su Selección. En este evento en específico, si a los jugadores les va bien, nos va bien a nosotros”, selló.