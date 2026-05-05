Uzbekistán, primer rival de Colombia en el Mundial, presentó lista de 40 jugadores convocados

Uzbekistán, primer rival de la Selección Colombia en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026, comenzará este miércoles trabajos de cara a su debut en el certamen. Bajo las órdenes del entrenador Fabio Cannavaro, histórico exdefensor y campeón del mundo, realizarán un campamento de entrenamiento.

Cannavaro convocó un total de 40 jugadores, de los cuales saldrá la lista definitiva para el Mundial. Dicho plantel estará concentrado desde el 6 hasta el 26 de mayo.

¿Cómo y dónde será la concentración?

El grupo de 40 jugadores de la selección de Uzbekistán estarán en Tashkent, capital del país. Entre los futbolistas citados hay algunos que adelantan proceso de recuperación por algunas lesiones y otros que se unirán posteriormente con el pasar de los días.

Como parte de este campamento, se estarán realizando partidos amistosos, sin público, ante equipos del torneo local, informó la Federación a través de un comunicado. “Como parte de la concentración, se disputarán partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra clubes de la Superliga“, se comunica.

Nómina de convocados

En la lista de 40 jugadores, destaca la presencia de Abdukodir Khusanov, defensa del Manchester City de 22 años y quien se unirá a la concentración en los próximos días, dado que sigue en la competencia con el club inglés, tanto en la Premier League como en la FA Cup, donde el 16 de mayo disputarán la final frente al Chelsea.

¿Cuándo y dónde será el partido con Colombia?

Colombia y Uzbekistán se medirán en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio. Dicho partido será en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, a partir de las 9:00PM, hora colombiana.