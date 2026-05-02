¿Por qué James Rodríguez no fue convocado para el partido de Minnesota contra Columbus Crew en MLS?. (Photo by Stephen Maturen/MLS via Getty Images) / Stephen Maturen

Nueva ausencia de James Rodríguez en el fútbol de los Estados Unidos. Aunque el volante colombiano tuvo actividad en cuatro de los últimos cinco encuentros del Minnesota United, para el compromiso de este sábado en casa del Columbus Crew no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Las alarmas se encendieron de inmediato tanto en los aficionados del cuadro norteamericano como en suelo colombiano, teniendo en cuenta que el ‘10′ no ha tenido el rodaje suficiente de cara al Mundial 2026. Incluso, es por lo anterior que el seleccionador Néstor Lorenzo se desplazó hacia aquel país para tratar el tema de rodaje con su capitán.

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¿Por qué James no fue convocado para el partido de Minnesota contra Columbus Crew?

Si bien las ausencias de James Rodríguez en esta temporada con el Minnesota United han obedecido a temas médicos, el más reciente se produjo a raíz de una deshidratación severa, en esta oportunidad se trata de un chequeo médico previamente programado y con total conocimiento del cuerpo técnico.

"James Rodríguez no estará con Minnesota en el partido contra Colombus Crew, confirmó su DT Cameron Knowles, por un compromiso médico preestablecido que no tiene que ver con una lesión“, reportó el periodista Diego Rueda en sus redes sociales.

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Incluso se detalló que el cucuteño de 34 años participó del entrenamiento que realizó el equipo, previo a su viaje a Columbus (Ohio).

A raíz de lo anterior, se espera que Rodríguez Rubio llegue sin problemas al duelo del domingo 10 de mayo, cuando Minnesota visite a New York City FC por la Conferencia Oeste. Precisamente, el volante confía en mejorar su ritmo de competencia para la cita que se viene: “Bien, voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera. Falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho ylo que me toque jugar aquí me va a servir”