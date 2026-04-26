James Rodríguez dio parte de tranquilidad a Colombia: “Voy a llegar bien al Mundial”

La situación de James Rodríguez en Minnesota estaba comenzado a preocupar. Luego de haber estado en los amistosos con la Selección Colombia y de regresar con una fuerte descompensación, apenas había sumado 65 minutos por la Copa de Estados Unidos, posteriormente entró al 90 ante Portland y se quedó en el banco contra Dallas.

No obstante, para el duelo por la fecha 10 de la MLS ante Los Ángeles FC, salió como titular por primera vez en esta competición y, si bien su equipo perdió 0-1, fue de los más destacados en los 63 minutos que disputó. Su calificación para algunas plataformas estuvo sobre los 7.5, incluso los hinchas de Minnesota lo eligieron el mejor del partido.

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James, con buen fútbol, tranquiliza a Colombia

Luego del partido, el cucuteño habló con la prensa y se refirió a su primera titularidad en la MLS. Destacó que quería marcar gol, su contribución para el equipo y el hecho de que llegará bien al Mundial, por lo que espera jugar los 6 partidos que le quedan antes del inicio de la Copa del Mundo.

“Bien, voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera. Falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho y lo que me toque jugar aquí me va a servir”, dijo cuándo se le preguntó por cómo se sentía de cara a la competición.

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Sobre sus sensaciones del partido: “Me sentí de muy buena manera, para ser el primer partido acá estuve bien. Lástima que hemos perdido, pero un partido no es cuánto queda, sino cuánto influyes dentro del campo. Hemos tenido chances, hay que seguir por este camino, le martes tenemos partido por Copa y salir de muy buena manera”.

Su deseo de hacer gol: “Quería hacer gol hoy, por eso estaba intentado desde todo lado. Lo que pueda aportar al equipo, sea jugando mucho o poco, voy a querer estar bien, voy a competir para ayudar y lo que me toque jugar ahora. Faltan 6 partidos antes de ir para la Copa Mundo y estoy bien, lo que me toque jugar, sea mucho o poco, lo voy a hacer de muy buena manera”.

El apoyo de los colombianos en Estados Unidos: “El apoyo de todos ellos es lindo, eso quiere decir que he hechos las cosas bien en mi carrera, en el fútbol y el apoyo de ellos, que es de corazón, es algo lindo”.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez?

Con esta derrota, Minnesota quedó en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste con 17 puntos, pero con el resto de la jornada por disputarse, podría bajar más posiciones.

El siguiente duelo del equipo será ante San José Earthquakes por los octavos de final de la US Open Cup, el martes 28 de abril. Con este, quedarán otros cinco encuentros de la MLS antes del Mundial.