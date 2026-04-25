Hincha del Minnesota insultó a Knowles por no darle minutos a James Rodríguez: esto dijo el técnico / Getty Images

James Rodríguez continúa sin sumar los minutos esperados el Minnesota United y su situación empieza a preocupar al cuerpo técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que restan menos de dos meses para el inicio del Mundia 2026.

Y es que desde su llegada al club en febrero de este año, el volante cucuteño ha disputado apenas cuatro partidos, repartidos en tan solo 106 minutos de juego. Balance sumamente preocupante, que se vio reflejado en sus flojas presentaciones con el cuadro nacional en los amistosos del pasado mes de marzo.

Claro está que desde esos duelos internacionales y su posterior inconveniente médico por deshidratación severa, James ha sido tenido en cuenta para los partidos del Minnesota, pero el entrenador Cameron Knowles ha decidido no darle mayor protagonismo.

Aunque en la Copa de los Estados Unidos, Rodríguez Rubio fue titular y disputó 66 minutos ante Sacramento Spirit (segunda división), en la MLS no estuvo convocado ante LA GAlaxy y San Diego, mientras que frente al Portland Timbers jugó apenas un minuto y ante Dallas permaneció en el banco de suplentes.

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Hincha del Minnesota insultó a Knowles por no darle minutos a James Rodríguez

Según reportó el portal ‘TwinCities’, medio norteamericano que reporta la actualidad del Minnesota United, en medio del encuentro frente al Dallas, un micrófono ubicado dentro del terreno de juego logró captar el momento en que un aficionado insulta a Cameron Knowles por no haberle dado minutos a James Rodríguez.

“El miércoles en Dallas, un micrófono abierto de Apple TV captó a un aficionado profiriendo insultos contra el entrenador Cameron Knowles, preguntándole por qué James no había jugado. Es un tema recurrente entre los aficionados, especialmente en Colombia. Knowles entiende que entrenar a James, dos veces campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, conlleva una atención especial.”, detalló el citado portal.

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Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Knowles consideró apenas natural que los hinchas, tanto del club como en Colombia, exijan la presencia del experimentado mediocampista, debido a que ha tenido una carrera importante y llegó justamente a la MLS para darle un salto de calidad.

“Eso dice mucho de él y de la carrera que ha forjado, que la gente sienta tanta pasión por él. Adondequiera que vamos, hay aficionados que quieren verlo. Es una persona muy amable y generosa con su tiempo, con todos sus seguidores. Lo vimos en el hotel de Dallas”, sentenció el DT.

Así pues, el estratega cerró el tema informando que el ‘10′ no presenta ningún problema físico y está “disponible para jugar”, dejando entrever así que sus pocos minutos recientes se deben a una pura y mera decisión técnica.

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