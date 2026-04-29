Carlos Sánchez, preocupado con James Rodríguez de cara al Mundial: “Hoy, no está preparado”

James Rodríguez sigue sumando minutos de a poco en Minnesota United de cara al Mundial. En el juego ante Los Ángeles FC por la MLS, fue la figura, pero sorprendió verlo nuevamente en el banco de suplentes en el encuentro que tuvo lugar el pasado martes 28 de abril ante San José Earthquakes por la US Open Cup, aunque finalmente ingresó para disputar lo minutos finales en la derrota 4-2.

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Ante la situación que ha viivido el ‘10′ en Estados Unidos, Carlos ‘La Roca’ Sánchez, quien compartió muchos años con James en la Selección Colombia, se refirió a lo que puede estar pasando para que no esté siendo titular constantemente. Aseguró estar preocupado pensando en el Mundial, a la vez que manifestó que el cucuteño parece no estar bien preparado.

“Me preocupa… Estamos acostumbrados y es algo que pienso, acostumbrados a pedirle al jugador que sea titular para estar en la selección, y para mí, el ritmo para poder jugar un partido de este nivel, tiene que estar bien preparado, bien entrenado, tener un ritmo antes, sino tienes un ritmo antes no puedes jugar un partido", dijo inicialmente en La Polémica de Caracol Radio.

Asimismo, agregó: “Hay una responsabilidad en el jugador y el valor se lo tiene que dar él, el jugador tiene que estar bien preparado, porque si no, no va a tener chances”, añadió. Y cuando se le preguntó si él creía que James no estaba bien preparado, dijo contundentemente “hoy no”.

Carlos Sánchez y su anáilisis sobre los rivales de Colombia

En un mano a mano, a La Roca se le preguntó por cómo veía los partidos ante los rivales que enfrentará la Tricolor en la fase de grupos, así como hasta dónde veía llegando a esta Selección Colombia.

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Uzbekistán: “Primer rival, hay que fijar toda la atención en este, que es el más importante”.

Congo: “Importantísimo, es su primer Mundial, quiere demostrar. Tengo amigos en ese país. Va a ser un rival grande, como los africanos, difícil, muy físico, así que también hay que estar muy bien preparados”.

Portugal: “Potencia Mundial, jugadores importantísimos. Pero estamos preparados, también tenemos buenos jugadores, va a ser un muy buen partido”.

¿Hasta dónde ve llegando a Colombia?: “Yo me la imagino hasta la final, pero si estuviera adentro, me prepararía para el primer partido, el primero es el primer final, después el segundo y así sucesivamente, no pensaría en la final”.