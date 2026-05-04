¿Convocatoria de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026? Patrocinador entregó enigmática lista. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images) / Eva Marie Uzcategui - FIFA

Faltan menos de 40 días para el inicio del Mundial 2026 y las diferentes selecciones participantes ultiman detalles para dar conocer sus respectivas convocatorias. Es preciso recordar que FIFA da un plazo hasta el primero de junio para entregar la lista definitiva.

En cuanto a la Selección Colombia, hay una gran parte de la nómina que tiene asegurada su presencia en el campeonato del mundo. Estrellas como Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos o Luis Javier Suárez tendrán la misión de comandar al cuadro nacional en el Grupo K.

Si bien el seleccionador Néstor Lorenzo se caracateriza por entregar sus convocatorias en el tiempo límite, por lo menos así lo ha hecho en Eliminatorias sudamericanas y amistosos internacionales, en las últimas horas se dieron a conocer pistas de cómo podría estar conformada dicha citación.

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Patrocinador de la Selección Colombia entregó enigmática lista previa al Mundial

Inter Rapidísimo, empresa de mensajería y carga a nivel nacional, publicó un emotivo video con las mamás de los jugadores de la Selección Colombia, a modo de conmemoración del mes de las madres.

Allí, el patrocinador oficial de la Tricolor mostró el amor, esfuerzo y dedicación que cada una de ellas tuvo para poder sacar adelante a sus familias. Asimismo, dejaron testimonios de sus vivencias pasadas y la ilusión que tienen de cara al Mundial 2026.

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Lo curioso del asunto es que se tuvieron en cuenta a las mamás de 26 futbolistas, número exacto de integrantes que tendrá la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo. Asimismo, están aquellos que han hecho parte del proceso con regularidad y los nombres de la lista no coinciden con aquellos de las últimas citaciones.

Los jugadores mencionados en el video fueron:

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG) Camilo Vagas (Atlas - MEX) Daniel Muñoz (Crystal Palace - ING) David Ospina (Atlético Nacional - COL) Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR) Déiver Machado (Nantes - FRA) Jhon Janer Lucumí (Bologna - ITA) Johan Mojica (Mallorca - ESP) Juan David Cabal (Juventus - ITA) Santiago Arias (Independiente - ARG) Yerson Mosquera (Wolverhampton - ING) James Rodríguez (Minnesota - USA) Gustavo Puerta (Racing - ESP) Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG) Jefferson Lerma (Crystal Palace - ING) Jhon Arias (Palmeiras - BRA) Jorge Carrascal (Flamengo - BRA) Juan Fernando Quintero (River Plate ARG) Kevin Castaño (River Plate ARG) Richard Ríos (Benfica - POR) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - BRA) Jhon Córdoba (Krasnodar - RUS) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre - BRA) Luis Díaz (Bayern Múnich - ALE) Luis Javier Suárez (Sporting - POR) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre - BRA)

En cuanto al listado, confirma la presencia de Ospina y Montero en portería sobre Kevin Mier; en defensa destaca la presencia de Cabal, de floja presentación en los últimos amistosos, y Déiver Machado, recientemente lesionado; en el mediocampo sorprende Castaño, de nula actividad en River Plate; y en ataque, el tercer delantero sería Borré.

Habrá que esperar en las próximas semanas si este grupo termina siendo definitivo, teniendo en cuenta que la Selección tiene plazo de entregar una pre-lista (55 jugadores) hasta el 11 de mayo y, como ya se mencionó, la convocatoria final hasta el primero de junio.

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