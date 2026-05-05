En el fútbol inglés están encantados con joven promesa de la Selección Colombia: ¡Adiós a España!

Se avecina el mercado de fichajes veraniego y los diferentes equipos empiezan a tantear sus respectivas nóminas con posibles incorporaciones y/o transferencias. En este sentido, y aprovechando el Mundial del 2026, se espera que los futbolistas colombianos protagonicen operaciones importantes.

En el fútbol inglés están encantados con joven promesa de la Selección Colombia

Desde territorio inglés no cesan los elogioshacia Jhon Solís, quien destacó a la perfección con el Birmingham City en el Championship (segunda división de Inglaterra). El joven de 21 años fue contratado en enero de este año (cedido desde el Girona) y le han bastado tan solo cuatro meses para volverse clave en el once titular del entrenador Chris Davies.

Y no es para menos, disputó 17 de 18 partidos posibles con su equipo en el torneo local. En 13 de ellos fue titular, acumuló 1.083 minutos en cancha y marcó un gol.

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Según información del periodista Alex Dicken, el rendimiento de Solís ha sido tan bueno que la directiva del Birmingham planea ejecutar la opción de compra que le puso Girona al comenzar el 2026. Lo anterior por pedido expreso del técnico Davies.

“Tiene una buena complexión. Cuando el juego se abre un poco, puede usar su fuerza. El reto para él es seguir jugando rápido, seguir jugando a dos toques, seguir jugando hacia adelante. Tiene mucho margen de mejora si de verdad quiere llegar al siguiente nivel, y se lo he dicho... Creo que ha sido un muy buen fichaje para nosotros desde enero. Sin duda, ha sido una buena incorporación”, fueron las palarbas del estratega sobre su dirigido.

Aunque hubo dudas respecto a la continuidad de Jhon Solís debido a que la opción de compra obligatoria cobraba vigencia si el Birmingham ascendía a la Premier League (cosa que no ocurrió), desde ya el equipo blanquiazul está negociando directamente con el City Group (propietario del Girona) para hacerse con sus servicios de manera definitiva. Los diálogos van por buen camino y en las próximas semanas podría oficializarse la contratación.

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Jhon Solís en la Selección Colombia

La relativa continuidad que tuvo Jhon Solís en sus primeros meses con el Girona le ayudó a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. En 2024 fue citado para los duelos de Eliminatorias ante Perú y Argentina, aunque no sumó minutos en cancha.

Si bien no se espera que entre en la lista definitiva para la Copa del Mundo, sí hace parte del recambio generacional que Lorenzo poco a poco ha venido implementando en el cuadro nacional. De mantener el nivel, es muy probable que empiece a ser convocado con regularidad.

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