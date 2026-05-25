Campeón del mundo reaccionó a la convocatoria de Campaz: “Merecido, crack”

La convocatoria de Jaminton Campaz a la Selección Colombia para el Mundial 2026 sigue dejando reacciones emotivas en redes sociales. El extremo colombiano compartió una publicación especial luego de confirmarse su presencia en la lista definitiva de Néstor Lorenzo, recordando el largo camino recorrido hasta cumplir uno de los mayores sueños de su carrera.

En la publicación, Campaz mostró una imagen actual vistiendo la camiseta de la Selección Colombia junto a una fotografía de su niñez cuando defendía los colores del Deportes Tolima. La comparación entre ambas etapas rápidamente se volvió viral entre los aficionados colombianos, quienes destacaron el crecimiento del jugador y el mensaje de perseverancia detrás de las imágenes.

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El futbolista acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción, celebrando el objetivo alcanzado tras varios años de esfuerzo tanto en el fútbol colombiano como en el exterior. La convocatoria representa uno de los momentos más importantes en la carrera del atacante, quien logró consolidarse esta temporada con Rosario Central.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la respuesta de Ángel Di María . El campeón del mundo con Argentina y compañero de Campaz en Rosario Central reaccionó a la publicación con un mensaje de admiración y orgullo hacia el colombiano, gesto que fue ampliamente compartido por los hinchas en redes sociales.

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El reconocimiento de un jugador con la trayectoria de Di María refleja el gran momento que atraviesa Campaz en el fútbol argentino. Durante la temporada, el extremo colombiano marcó un gol y entregó cuatro asistencias en la liga argentina, además de ser pieza importante para que Rosario Central alcanzara las semifinales del campeonato.