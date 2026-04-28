Este miércoles 29 de abril continúa audiencia contra Daniel Quintero, y 12 más, por caso Aguas Vivas

Medellín, Antioquia

Este miércoles 29 de abril continuará la audiencia de acusación contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, dentro del proceso penal por el caso Aguas Vivas, en el que es investigado junto a otros exfuncionarios y particulares.

La diligencia se realizará ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín y hace parte de la etapa previa al juicio, en la que la Fiscalía expone formalmente las pruebas y los cargos contra los procesados.

Delitos y contexto del caso Aguas Vivas

El proceso judicial está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo del lote Aguas Vivas, un predio que habría sido valorizado de manera irregular mediante decisiones administrativas durante la administración de Quintero.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exmandatario los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

En total, el caso involucra a más de una decena de exfuncionarios y particulares que habrían participado en las decisiones que incrementaron el valor del predio de forma cuestionada.

Etapa clave antes del juicio

La audiencia de acusación es una fase determinante del proceso, ya que define si el caso avanza formalmente a juicio.

Fechas programadas:

Miércoles 29 de abril 8:30am

Miércoles 20 de mayo 1:30pm

Jueves 2 de julio 1:30pm

Martes 14 de julio 1:30pm

En diligencias anteriores, las defensas han intentado frenar el proceso con solicitudes de nulidad, mientras la Fiscalía ha presentado un amplio material probatorio, incluyendo testimonios y documentos.

Proceso coincide con su nuevo cargo

La continuación de la audiencia se da en medio de la reciente designación de Quintero como superintendente nacional de Salud, decisión que ha generado debate debido a su situación judicial.

El exalcalde ha sostenido que el proceso en su contra hace parte de una persecución política, mientras el caso avanza en los estrados judiciales.