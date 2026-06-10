Hallan sin vida a joven que cayó al río Sucio tras accidente en una garrucha en Dabeiba

Dabeiba, Antioquia

Luego de dos días de intensas labores de búsqueda, organismos de socorro hallaron el cuerpo sin vida de Estefanía Sepúlveda, la joven de 18 años que había desaparecido el pasado 6 de junio tras caer a las aguas del río Sucio en zona rural de Dabeiba, occidente antioqueño.

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres informó que el hallazgo se produjo hacia las 4:00 de la tarde de este lunes 8 de junio en el sector de Pavarandocito, jurisdicción del municipio de Mutatá, varios kilómetros aguas abajo del lugar donde ocurrió la emergencia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la joven se movilizaba en una garrucha, un sistema artesanal utilizado por habitantes de zonas rurales para cruzar ríos ante la falta de puentes y otras alternativas de movilidad. Durante el recorrido, una falla en el mecanismo provocó que la estructura se desestabilizara y que Estefanía cayera al afluente. En la garrucha también viajaban una mujer adulta y un niño de tres años, quienes lograron ser rescatados con vida.

Tras el accidente, ocurrido en el sector Alto Bonito, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron bomberos, organismos de gestión del riesgo, líderes comunitarios, concejales y habitantes de la zona, quienes recorrieron diferentes puntos del río Sucio con la esperanza de encontrar a la joven.

La Administración Municipal de Dabeiba lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Estefanía Sepúlveda. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por los equipos de rescate y la comunidad que acompañó las labores durante los últimos días.

El caso ha vuelto a poner en evidencia las dificultades de conectividad que enfrentan numerosas comunidades rurales del occidente antioqueño, donde las garruchas continúan siendo una alternativa de transporte para atravesar afluentes debido a la ausencia de infraestructura vial que permita cruces más seguros.