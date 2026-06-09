Hombres armados interceptan camioneta y retienen a cinco personas en el nordeste de Antioquia

Incinerado vehículo en el que se transportaban personas retenidas en Antioquia. Foto: Cortesía

Segovia, Antioquia

La Corporación Cahucopana denunció la retención ilegal de un conductor y cuatro pasajeros ocurrido en las primeras horas de la mañana en el sector conocido como El Diamante, jurisdicción del municipio de Segovia, nordeste antioqueño.

Según la información, hombres fuertemente armados, interceptaron la camioneta de placas LCZ 241 que cubría la ruta entre Medellín y Mina Nueva, según la información esta habría sido incinerada.

De acuerdo con el comunicado de la organización humanitaria, los hombres armados detuvieron el vehículo, amarraron al conductor identificado como Iván Darío y retuvieron contra su voluntad a los cuatro pasajeros que lo acompañaban. Hasta el momento se desconoce el paradero exacto de las víctimas.

Cahucopana, que trabaja en defensa de la paz y los derechos humanos en el Nordeste de Antioquia, exigió la libertad inmediata de las cinco personas y el respeto a su vida e integridad. “Exigimos la libertad inmediata y el respeto a la vida de las personas civiles”, señala el llamado urgente difundido por la corporación.

Cahucopana hizo un llamado a los grupos armados a respetar la vida e integridad de los civiles que se desplazan por las rutas del departamento y urgió a las entidades del Gobierno Nacional a actuar con prontitud en materia de derechos humanos y protección de la población.

“La vida de la población civil debe ser respetada y protegida”, enfatizó la organización, que se unió al llamado por la paz, la dignidad y los derechos humanos en la región.

Las autoridades de Seguridad en Antioquia confirmaron el caso y se informó que, por parte del Ejército Nacional, se activó los protocolos correspondientes para la ubicación.

Es de señalar que la zona del nordeste antioqueño ha sido históricamente afectada por la presencia de grupos armados, lo que ha generado constantes alertas sobre la vulneración de los derechos de la población civil que transita por las veredas del territorio. Este hecho se presenta días después que en esa subregión de Antioquia se presentara una masacre.

Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre la identidad de los pasajeros ni sobre posibles responsables del hecho. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.