Desarticulada red que robaba indemnizaciones a víctimas del conflicto en Antioquia y Córdoba

Antioquia

Las autoridades desarticularon a una red que se dedicaría, mediante procesos fraudulentos, a apropiarse de indemnizaciones de víctimas del conflicto armado en Medellín y Montería. Las 11 personas, antes de ser capturadas, habrían participado en al menos 240 eventos.

Según la fiscalía, todas las personas tenían roles diferentes dentro del entramado fraudulento relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

La red utilizaría el sistema informático para suplantar identidades; precisamente en este punto, presuntamente Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, quien sería el cabecilla, era quien al parecer proporcionaba las cédulas de las personas y era el que definía el monto a reclamar el dinero.

“Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos”, agregó la fiscalía en un comunicado.

Durante la captura de las 11 personas, la policía halló en una vivienda 8 computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

A los judicializados, la Fiscalía de Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.