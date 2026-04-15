“Esto es de no creer”: Fico ante la designación de Daniel Quintero como Supersalud

Medellín

El alcalde de Medellín criticó el nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud y recordó que el exmandatario, hoy en el Gobierno Nacional, está en etapa de juicio tras la imputación que le hizo la fiscalía por presuntos hechos de corrupción en el caso de Aguas Vivas.

Fico manifestó que el nuevo Supersalud va a terminar con el sistema de salud y que finalmente los más afectados serán los pacientes.

“Esto es vergonzoso, esto es absurdo. Estas personas deben estar, es, en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguiremos resistiendo. Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia. Este tipo ya está imputado”, recalcó el mandatario local.

Finalmente, aseguró que el presidente Gustavo Petro se refugia de personas cuestionadas por las denuncias que hay contra el exalcalde Daniel Quintero.