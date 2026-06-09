El olfato de dos perros policías evitó que 20 kilos de cocaína fueran distribuidos en Medellín

Medellín

El Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional logró la incautación de 20 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en una encomienda proveniente de Pasto, Nariño. El operativo de registro y control se llevó a cabo durante este fin de semana en las bodegas de una empresa de mensajería terrestre ubicada en Medellín.

El cargamento de estupefacientes fue descubierto gracias al olfato de los caninos Max y Niña, expertos en la detección de narcóticos, quienes dieron señal positiva al inspeccionar cuatro cajas de cartón. Al revisar el interior, los uniformados hallaron diez paquetes de la sustancia ilícita camuflados minuciosamente dentro de diez tendidos de cama.

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Con este contundente operativo en las terminales y agencias de envío, las autoridades evitaron la distribución y comercialización de la droga en el mercado ilegal. El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización y análisis técnico.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional confirmaron que mantendrán los controles preventivos y las inspecciones sorpresa en las empresas de mensajería, terminales de transporte y corredores logísticos. El objetivo es neutralizar las nuevas modalidades de tráfico que utilizan las estructuras criminales para ingresar sustancias prohibidas a la capital antioqueña.