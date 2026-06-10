La comunidad indígena Nutabe de Ituango recibió nuevo cementerio construido por EPM

Ituango- Antioquia

Mediante una ceremonia simbólica, la comunidad indígena Nutabe de Ituango recibió el nuevo cementerio construido por EPM en la vereda Los Galgos como parte de un compromiso adquirido como compensación por el proyecto Hidroituango.

Este espacio construido en un área de 2 mil metros cuadrados cuenta con 51 bóvedas, 234 osarios y 127 espacios para tumbas, área de oratorio, cerramiento y zona de ornamentación. Este lugar fue diseñado con el apoyo de la misma comunidad mediante talleres participativos de imaginarios.

“Y fuera de recibirlo hoy, también traer nuestros restos de nuestros familiares acá, a este lugar. EPM dio las garantías para que los restos estuvieran en el laboratorio. También brindó una logística para que hubiera un acompañamiento, o sea, una custodia de los restos”, manifestó Abelardo Chancí, Guardia Mayor Nutabe.

Cabe recordar que el antiguo cementerio de la comunidad estaba en la vereda Oroajo de Sabanalarga, que posteriormente quedó inundado por el embalse, pero que antes 183 restos fueron extraídos y custodiados hasta que fueron regresados a la comunidad en este nuevo cementerio.

“Lo que hicimos nosotros no solamente fue exhumar, sino, al mismo tiempo, no solamente recuperar los restos óseos de las personas que estaban inhumadas en este cementerio de lo bajo, sino, al mismo tiempo, poder aportar la información de la edad y el sexo para que acompañara el proceso del reconocimiento”, manifestó la antropóloga Timisay Monsalve, coordinadora del laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia (LOAF).

Actualmente, continúa un proceso con 14 restos de la comunidad Nutabe que están en proceso de revisión para ser entregados.