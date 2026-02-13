Defensores de implicados en caso Aguas Vivas solicitan nulidad de la imputación

Medellín, Antioquia

En el proceso penal por el caso Aguas Vivas, las defensas de varios de los 13 implicados solicitaron ante el juez la nulidad de la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no existió una comunicación clara, precisa e individualizada de los delitos atribuidos.

El caso involucra al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, a nueve exfuncionarios de su administración y a tres particulares, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio Aguas Vivas, ubicado en la zona alta de El Poblado. Según la Fiscalía, se habría intentado revertir la cesión gratuita del lote al Distrito para facilitar un pago superior a los 40.500 millones de pesos y, posteriormente, valorizar el terreno mediante la expedición del Decreto 412 de 2023, que modificó parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial.

En la etapa de imputación, el ente acusador atribuyó delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, dependiendo del grado de participación de cada procesado. Sin embargo, las defensas sostienen que la forma en que fueron expuestos los hechos no permitió comprender con claridad la conducta concreta atribuida a cada uno.

“Una construcción hipotética e inconclusa”

Durante la audiencia, la defensa del exsecretario general Fabio Andrés García Trujillo cuestionó de manera directa la estructura de la imputación. La abogada del exfuncionario afirmó que la formulación resultó “inentendible e ilegible” para su representado y que no se delimitaron adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes.

“Una construcción hipotética, inconclusa, determina la falta de claridad para con el doctor Fabio Andrés. Tenemos que se debe tener claridad qué se exige, para poder saber de qué me voy a defender, pero esta falta de claridad afecta y socava la garantía”, manifestó ante el juez.

De acuerdo con la defensa, la Fiscalía no individualizó con precisión la conducta atribuida ni explicó de forma concreta cómo se estructuraría la supuesta participación en el entramado jurídico y administrativo relacionado con el predio.

Otros abogados también pidieron intervenir para señalar que la imputación no permitió conocer con exactitud los elementos estructurales de los delitos ni la modalidad de participación atribuida a cada procesado, lo que —según indicaron— compromete el derecho de defensa y el debido proceso.

Piden repetir la audiencia antes de la acusación

Las defensas solicitaron que, antes de avanzar a la lectura formal del escrito de acusación, se declare la nulidad de la imputación o, en su defecto, se ordene repetir la audiencia con mayor claridad frente a los cargos.

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía, de 144 páginas, ya fue radicado ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín y contiene cerca de 4.000 pruebas documentales, testimoniales y técnicas. No obstante, los abogados insisten en que si la imputación carece de precisión, la acusación no puede edificarse sobre una base que consideran defectuosa.

El juez deberá ahora resolver si acoge la solicitud de nulidad o si permite que el proceso continúe hacia la etapa de acusación formal y, posteriormente, hacia el juicio oral en el caso que involucra a Daniel Quintero, exsecretarios de su administración y particulares vinculados al lote Aguas Vivas.