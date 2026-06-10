Lanzan operativo para rescatar a las cuatro personas secuestradas en Segovia

Segovia-Antioquia

La Primera División del Ejército, a través de la Brigada 19, comenzó un operativo para rescatar a las personas secuestradas en zona rural de Segovia , en el Nordeste de Antioquia. Donde además quemaron una camioneta.

El Ejército informó que tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 llegaron al lugar donde presuntos integrantes del Clan del Golfo dejaron el vehículo incinerado y comenzaron a rastrear a los ilegales y sus rutas de escape para capturarlos o neutralizarlos y rescatar a las víctimas.

Recordemos que estas personas se movilizaban en el vehículo que había salido de Medellín con destino al sector de Mina Nueva, donde fueron interceptados. Por el momento se desconoce su situación, por lo que las organizaciones sociales solicitan a los ilegales respetarles la vida y regresarlos a sus hogares. El Ejército rastrea a los ilegales para capturarlos y liberar a las víctimas de esta retención.