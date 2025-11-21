Fiscalía acusa hoy a Daniel Quintero por Aguas Vivas: Estos los cambios que se habrían hecho al POT

Medellín, Antioquia

Este viernes, 21 de noviembre, se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación acusa formalmente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a otras doce personas, por presuntas actuaciones destinadas a favorecer a tres privados en el proceso de devolución y proyección de compra del predio Aguas Vivas, ubicado en el oriente de Medellín.

Según el escrito de acusación, que reúne cerca de 4.000 elementos materiales probatorios, la administración de Quintero habría devuelto el predio —que había ingresado al Distrito a título gratuito en 2019 por obligación urbanística— con el propósito de recomprarlo por 40.500 millones de pesos, tras decisiones administrativas que, según la Fiscalía, aumentaron su valor hasta en un 2.000 %.

El ente acusador sostiene que inicialmente se intentó una conciliación para pagar por el predio. Al frustrarse ese camino, se procedió a la devolución y luego se expidió el Decreto 412 de 2023, que redefinió el predio como Parque Tecnológico Valle del Software.

Caracol Radio verificó: no existe licencia de construcción para Aguas Vivas

Uno de los argumentos del exalcalde Quintero es que en el predio Aguas Vivas no existe ninguna licencia de construcción, e incluso ha dicho públicamente que si aparece una posterior al Decreto 412 renunciaría a su candidatura presidencial.

Para verificar esta afirmación, Caracol Radio radicó cuatro derechos de petición ante las curadurías urbanas de Medellín, solicitando información sobre licencias otorgadas después de la expedición del decreto del 2023. En todas las respuestas, las curadurías confirmaron que no se ha otorgado ninguna licencia de construcción para Aguas Vivas con base en esa norma.

La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en que su acusación no depende de la existencia de una licencia sino de los cambios normativos introducidos en el decreto firmado por Quintero y del efecto que estos habrían tenido sobre el valor del predio.

Comparación del Decreto 412 con el POT de 2014: sí hay variaciones

Para analizar si el decreto modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, fuentes expertas de Caracol Radio compararon directamente el POT de 2014 con el Decreto 412 de 2023.

Aseguran que el POT establecía para Aguas Vivas y predios vecinos una ocupación máxima del 10 %, la posibilidad de construir únicamente un piso y el uso de materiales removibles debido a que se encontraban clasificados como Espacio Público Proyectado, con restricciones de carácter ambiental y paisajístico.

El Decreto 412 permitió ocupar hasta el 50 % del terreno y autorizó dos pisos, ampliando de manera significativa la capacidad constructiva frente a lo permitido por el POT. La Fiscalía sostiene que estos cambios solo podían hacerse mediante acuerdo del Concejo de Medellín y que, al crearlos vía decreto, el exalcalde habría incurrido en usurpación de funciones públicas.

Quintero sostiene que no hubo modificación del POT porque el decreto obliga a cumplir el Acuerdo 48 de 2014. No obstante, las verificaciones muestran que sí existen diferencias materiales en los parámetros constructivos.

El impacto del decreto en otros predios de alto valor estratégico

La Fiscalía señala que el Decreto 412 también impactó predios cercanos a Aguas Vivas, como Las Brisas, propiedad de la familia del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, y el Ecoparque Las Palmas.

Sobre Las Brisas existe una licencia para un ecohotel, pero está suspendida por presuntos incumplimientos ambientales, según decisiones de la corregiduría de Santa Elena y Corantioquia. Esa licencia fue otorgada con base en el POT de 2014, antes del decreto de 2023.

La versión del exalcalde Quintero

En sus pronunciamientos, Quintero ha insistido en que su gobierno no modificó el POT, que la devolución del predio se sustentó en presuntas irregularidades ocurridas en 2019 y que ninguno de los señalados cambios habría generado un beneficio particular para los propietarios del lote.

La audiencia de acusación es hoy

La diligencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y otras doce personas se realiza este jueves, a partir de las 3:00 p. m., de manera virtual, ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín.

En esta audiencia se formalizarán los cargos y quedará en firme la etapa de juicio dentro del caso de presunta corrupción urbanística más grande abierto contra la administración Quintero.

¿Quiénes son los implicados?

En total, son 13 las personas acusadas, incluyendo el exalcalde, nueve exfuncionarios y tres particulares, tenedores del lote:

Exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín:

Daniel Quintero Calle – Exalcalde. Fabio Andrés García Trujillo – Exsecretario General. Ingrid Vanessa González Montoya – Exsecretaria de Gestión Humana. Yina Marcela Pedroza Gómez – Exsubsecretaria Legal de Movilidad. Carlos Mario Montoya Serna – Exsecretario de Gestión y Control Territorial. Karen Bibiana Delgado Manjarrés – Exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e). Sergio Andrés López Muñoz – Exdirector del Departamento Administrativo de Planeación. Natalia Andrea Jiménez Pérez – Exsubsecretaria de Ejecución Contractual. Alethia Carolina Arango Gil – Exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Leidy Jiménez Echavarría – Exsubsecretaria de Selección de Proveedores.

Particulares vinculados: