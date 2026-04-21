Fiscalía imputará cargos contra funcionaria del DPS por escándalo de corrupción de las regalías

Justicia

La Fiscalía General de la Nación anunció, en la mañana de este martes, que habrá una nueva imputación de cargos por el escándalo de corrupción de los recursos de las regalías, que afectó a nueve departamentos y generó pérdidas superiores a los 496.000 millones de pesos.

En la mañana de este martes, el fiscal que adelanta parte de la investigación anunció que la nueva imputación sería contra Diana Carolina Martínez Jiménez, funcionaria del Departamento de Prosperidad Social. Según la Fiscalía, se habría concertado con Emilia María Álvarez Guerrero, directora de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), para direccionar contratos.

En contexto: Fiscalía desmantela red que habría direccionado 101 contratos por $496.000 millones en regalías

El fiscal señaló que se violaron las normas de contratación estatal.

“Para el caso suyo, Emilia, se reputa que celebró contratos sin requisitos legales y obró en coparticipación criminal”, y señaló que, como directora de Aremca, “usted suscribió el convenio que no cumple con los requisitos legales esenciales”.

También dijo que “decimos que obró en coparticipación con la funcionaria del DPS, Diana Carolina Martínez Jiménez, quien no nos acompaña hoy; con posterioridad la Fiscalía tendrá que citarla a imputación por este delito”.

El fiscal del caso agregó que “se habla de coparticipación criminal en la medida en que la conducta punible tiene un objeto material, es decir, sobre lo que recae la conducta: es un contrato estatal y, como todos, se construye con la suma de dos voluntades: usted como representante de Aremca y Diana Carolina, representando la voluntad del DPS”.

Añadió que “en este caso, al menos, hay una distribución de roles o de aportes para concretar la conducta punible”.

Según la investigación de la Fiscalía, la presunta red de corrupción “Contratadedos” habría utilizado la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

Cabe recordar que la directora Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía detalló que, en este caso, se habrían cometido irregularidades con 101 contratos.

“Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba”, señaló la fiscal.

Gustavo Bolaños Pastrana

La imputación de cargos en su contra no se adelantó en la mañana de este martes, luego de que un médico entregara un nuevo parte de salud y advirtiera que presentaba tensión arterial alta, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial.

Entre tanto, la Fiscalía realiza la imputación de cargos contra los otros ocho capturados.