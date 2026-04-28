En Medellín capturaron al jefe de finanzas del frente 18 y enlace con Iván Mordisco en Antioquia

Medellín

La Séptima División reportó otro golpe escultural al diezmado frente 18 de las disidencias que delinquen en el municipio de Ituango con la captura del presunto coordinador de finanzas de esta organización. Esta persona conocida con el alias de ‘El Flaco’ o ‘Choroto’, quien fue capturado en Medellín por el Gaula militar del Valle de Aburrá del Ejército y la Fiscalía por los presuntos delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

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Juan Esteban Durango Pardo sería el encargado de la compra de drones, explosivos y coordinar la logística desde Antioquia con las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño. Además, se señala de reclutamiento forzado, seguimiento a comerciantes para su secuestro, entre otros delitos como

“Coordinador y enlace con el frente y de la estructura Jacob Arenas, que delinquen en el Cauca y en el Valle del Cauca. Encargado del reclutamiento de menores de edad, era quien también venía ingresando al departamento de Antioquia toda la tecnología de drones y material explosivo para afectar a la población civil y a la fuerza pública”, aseguró General Eduardo Alberto Arias Rojas, Comandante Séptima División del Ejército.

A esta persona se le incautó 20 millones de pesos en efectivo, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm, un teléfono celular que está siendo analizado por la inteligencia para obtener información que aporte a la investigación contra el frente 18 e Iván Mordisco.

Golpes al frente 18

La fuerza pública, en apoyo con la fiscalía, tiene desarticulado a ese frente por los contundentes golpes propinados durante el 2026. El primero fue el abatido de alias ‘Ramiro ' durante un bombardeo a su campamento en el que también murió su pareja sentimental, alias la Baby, además de la captura del segundo al mando alias ' Román Tres Codos’ entre otros cabecillas y la deserción de otro número significativo.

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