Puesto de votación de San Diego en Medellín volverá al primer piso para segunda vuelta presidencial

Congestión en el puesto de votación del Centro Comercial San Diego en Medellín. Foto: Redes sociales.

Medellín

Tras las gestiones adelantadas por la Alcaldía de Medellín, la Registraduría Nacional del Estado Civil reubicó el puesto de votación del Centro Comercial San Diego en el primer piso para la jornada de la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio.

La decisión se produjo luego de la solicitud formal realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante una carta enviada al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, en la que expuso las dificultades registradas durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

En esa ocasión, las mesas de votación fueron instaladas en el piso 11 del centro comercial, una ubicación que generó extensas filas, congestiones y demoras para miles de ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto.

Según quedó registrado en las denuncias de ese domingo, la alta afluencia de votantes y la capacidad limitada de los ascensores ocasionaron problemas logísticos que afectaron especialmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros ciudadanos que requerían condiciones adecuadas de accesibilidad.

Reubicación del puesto de votación

Ante las múltiples quejas, la Alcaldía de Medellín solicitó que el puesto electoral regresara al primer piso, donde tradicionalmente había operado en anteriores procesos electorales. La petición fue acogida por la Registraduría, garantizando así mejores condiciones de acceso, movilidad y atención para los votantes durante la segunda vuelta presidencial.

Con esta medida se busca agilizar el ingreso de los ciudadanos, reducir los tiempos de espera y facilitar el desarrollo de la jornada electoral en uno de los puestos de votación con mayor afluencia de Medellín.