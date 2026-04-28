Alias “Mi Pez”, responsable del atentado en la vía Panamericana, fue capturado con una menor de edad

El capturado, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares.

Trascurridos cinco días del atentado terrorista en la vía Panamericana que dejó 20 muertos, fue capturado en el Valle alias “Mi Pez”, cabecilla de la disidencia Farc, Dagoberto Ramos y responsable del ataque.

El general William Rincón, director de la Policía, reveló que la captura de alias “Mi Pez” se dio en una operación entre el municipio de Palmira y Palo Alto, en donde se encontró junto a su compañera sentimental, una menor de 16 años, y varios escoltas que lograron emprender la fuga.

José Alex Vitoncio alias “David” o alias “Mi Pez” era el máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que opera en el norte del Cauca, en Dagua y en algunos municipios del Valle.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro, felicitó a las autoridades por esta captura.

A alias “Mi Pez”, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares. Es hombre de confianza de alias ‘Marlon’-por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos-, hace parte del círculo cercano de ‘Iván Mordisco’ y es investigado por tráfico de drogas hacia Panamá y Estados Unidos.