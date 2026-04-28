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28 abr 2026 Actualizado 21:24

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Alias “Mi Pez”, responsable del atentado en la vía Panamericana, fue capturado con una menor de edad

José Alex Vitoncio alias “David” o alias “Mi Pez” era el máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, que opera en el norte del Cauca, en Dagua y en algunos municipios del Valle.

El capturado, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares.

El capturado, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares.

El capturado, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares.

Trascurridos cinco días del atentado terrorista en la vía Panamericana que dejó 20 muertos, fue capturado en el Valle alias “Mi Pez”, cabecilla de la disidencia Farc, Dagoberto Ramos y responsable del ataque.

El general William Rincón, director de la Policía, reveló que la captura de alias “Mi Pez” se dio en una operación entre el municipio de Palmira y Palo Alto, en donde se encontró junto a su compañera sentimental, una menor de 16 años, y varios escoltas que lograron emprender la fuga.

José Alex Vitoncio alias “David” o alias “Mi Pez” era el máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que opera en el norte del Cauca, en Dagua y en algunos municipios del Valle.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro, felicitó a las autoridades por esta captura.

A alias “Mi Pez”, con una trayectoria de 20 años en la guerrilla, tenía en su poder una pistola 9 milímetros y 7 celulares. Es hombre de confianza de alias ‘Marlon’-por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos-, hace parte del círculo cercano de ‘Iván Mordisco’ y es investigado por tráfico de drogas hacia Panamá y Estados Unidos.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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