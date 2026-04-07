Cabecillas del Frente 18 de las disidencias se han asesinado en medio de disputa interna

Ituango- Antioquia

El grupo ilegal Frente 18 de las disidencias cada vez se fragmenta más, esto después del abatimiento de alias 'Ramiro’, quien era el cabecilla principal, y la captura de Román Tres Codos. Ahora las disputas internas están generando tensión interna.

Caracol Radio ha conocido que en el interior del desarticulado frente existe una tensa situación por señalamientos entre los cabecillas. La semana pasada habría sido asesinado Alexis de Jesús Muñoz Adarve, conocido con el alias de 'Arley o Mugre’, quien sería el tercer cabecilla de ese grupo que delinque en el municipio de Ituango.

Según las fuentes, esta persona fue atacada con arma de fuego por alias 'Davier’, segundo al mando del frente. La razón es que a este cabecilla le habría llegado información, la cual indicaba que la víctima, alias ‘Arley’, estaría pensando en desertar del frente 18 y unirse al 36 de alias ‘Primo Gay ‘, al parcer, alias “Macho Viejo” estaría generando la salida de “Arley”.

Al parecer, la propuesta que le estaba haciendo el jefe del 36 era para que manejara el frente 5to que están tratando de reactivar en alianza con el grupo delincuencial El Mesa desde la población de San Andrés de Cuerquia. Al parecer, esta situación ocasionó que Davier atacara con arma de fuego a Arley en la vereda El Torrente de Ituango, donde fue enterrado por el mismo grupo. Un segundo hombre logró fugarse antes de que lo asesinaran y se habría integrado al Clan del Golfo.

Del asesinado en la disputa interna, se sabe que el año pasado había llegado a Ituango enviado desde el Cauca por ‘Iván Mordisco’ y que era uno de los primeros refuerzos que llegó a la zona a integrar estructura guerrillera. Toda esta situación tiene muy tensa la convivencia interna porque se estarían señalando de querer abandonar el grupo para pasarse al frente 36 o incluso al Clan del Golfo.

Recordemos que los cambios de mando han llevado a que alias ‘Yomer’ sea el cabecilla principal del Frente 18 Román Ruiz, que trata de reorganizar la estructura ante los contundentes golpes que le ha propinado el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial.