Capturaron en Antioquia a alias “Román Trescodos”, sucesor de alias Ramiro en las disidencias

Captura de alias "Román Trescodos", sucesor de alias "Ramiro" en el frente 18 d las disidencias. Cortesía: Ejército Nacional.

Medellín

En un operativo del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron un importante resultado contra integrantes de las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco”, el grupo armado organizado Residual Estructura 18, con actividades ilícitas en el norte de Antioquia.

Durante los operativos fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esa estructura criminal, responsables de actividades ilegales en esta región antioqueña.

Adicionalmente, se logró la recuperación de dos menores de edad y la incautación de material de guerra que sería utilizado para adelantar acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.

¿Quién es “Román Trescodos”?

El sucesor de alias “Ramiro”, cuenta con más de 15 años de trayectoria criminal y se le atribuyen desplazamientos forzados, secuestros, cobros extorsivos y acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

¿Quién es “Román Trescodos”?

El sucesor de alias “Ramiro”, cuenta con más de 15 años de trayectoria criminal y se le atribuyen desplazamientos forzados, secuestros, cobros extorsivos y acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Se le acusa, entre otras actividades ilegales en la instalación y activación de un artefacto explosivo improvisado que asesinó a tres uniformados en abril del año 2022, en el municipio de Ituango.

Captura de alias “Manteco”

Durante este operativo también fue capturado alias “Manteco”, quien según las autoridades “habría sido enviado con cerca de 800 millones de pesos por alias Iván Mordisco, desde el departamento del Cauca, para fortalecer la Estructura 18 en el norte antioqueño”.

Sobre este hombre, quien presumía en redes sociales con armas, estupefacientes, drones, dinero y elementos de guerra, era uno de los más buscados en el país, y las autoridades ofrecían hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Por medio de esas redes sociales, este presunto integrante de las disidencias convocaba a jóvenes a unirse a las filas de este grupo armado ilegal.

Según el Ejército Nacional, este hombre delinquía en el Frente Carlos Patiño, con injerencia en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y Patía, en el departamento del Cauca.

También, según las labores de inteligencia, alias “Manteco” era el responsable del entrenamiento de nuevos integrantes y de coordinar comisiones para efectuar acciones armadas contra el Ejército Nacional.

Otros resultados operacionales

Los operativos que se han adelantado en la zona en el último mes han dado como resultado la neutralización de siete integrantes de este grupo armado ilegal, cinco capturas, cuatro sometimientos a la justicia y la recuperación de tres menores de edad.