Murió alias ‘Ramiro’, cabecilla de disidencias en Antioquia, tras bombardeo de las Fuerzas Militares

En una operación de interdicción y asalto aéreos, adelantada por las Fuerzas Militares en zona rural de Ituango, Antioquia, murió alias ‘Ramiro’, cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc, facción al mando de alias “Iván Mordisco”.

De acuerdo con información oficial, durante el desarrollo de la operación militar también murieron siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos alias ‘Ramiro’, considerado el principal jefe de ese grupo armado ilegal en el norte del departamento.

En la misma acción fue capturada una mujer que sería hermana de este cabecilla, quien resultó herida y recibió atención médica por parte de las tropas, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Alias ‘Ramiro’ era el principal cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción al mando de ‘Iván Mordisco’, con injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, Antioquia.

“Este individuo, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas”, dicen las Fuerzas Militares.

Entre su prontuario criminal, agrega la información, se le atribuyen hechos de alta gravedad como el “desplazamiento forzado mediante amenazas a 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral, Ituango, Antioquia, así como el asesinato de civiles que presuntamente colaboraban con el GAO Clan del Golfo en esta misma región”.

Este cabecilla también sería responsable de la acción terrorista perpetrada en la vereda La Coposa, en el municipio de Valdivia, Antioquia, que dejó como resultado el asesinato de seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24.

“Durante el año 2026, también habría ordenado ataques con drones a la estación de gasolina del municipio de Ituango, poniendo en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública”, concluyó el informe.

