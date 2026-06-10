Un inmueble de Pablo Escobar ahora albergará a niños, pacientes y familias vulnerables en Medellín

Medellín, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó la entrega del antiguo Museo de Pablo Escobar a una fundación que vela por niños y adolescentes víctimas del abandono y el conflicto.

Es de anotar que el inmueble estuvo bajo el control de Pablo Escobar Gaviria y, posteriormente, de su hermano Roberto Escobar Gaviria, alias ‘El Osito’. Según la sentencia de extinción de dominio, la justicia estableció que la propiedad fue adquirida con recursos provenientes del narcotráfico y el lavado de activos. Además, el fallo documentó que la vivienda fue utilizada por Escobar como refugio durante los últimos meses en los que evadió la acción de las autoridades.

La propiedad, ubicada en Medellín y con más de 400 metros cuadrados construidos, se convierte en el primer inmueble entregado. En esta ocasión, la beneficiaria es la Fundación Luna Valentina, organización que desde 2015 trabaja por la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad, población LGBTIQ+, jóvenes campesinos, pacientes con enfermedades de alto costo y sus familias.

La representante legal Fundaluva Ines Helena Cano, dice que esta entrega para significa que se vaya a la oscuridad de este lugar y llegue la luz: “El proceso con la SAE, nosotros nos postulamos a la convocatoria de bienes que transforman el año pasado. Fue muy satisfactorio para nosotros ver el alcance que podíamos tener, lo grandes que éramos, y los merecedores que hoy somos de esta casa”.

El inmueble será adecuado para funcionar como un hogar de paso que ofrecerá alojamiento, alimentación y acompañamiento a personas que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o atención especializada, así como a sus familiares y cuidadores.

“Nuestra convicción ha sido clara: los activos que pertenecieron a criminales deben ponerse al servicio de las comunidades. Esta entrega es una muestra de ello y apenas es el comienzo de muchas transformaciones que seguiremos impulsando en todo el país”, afirmó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

Con esta entrega, la SAE reafirma su compromiso con la transformación de estos activos en oportunidades para las comunidades, la inclusión social y la construcción de territorios más equitativos.