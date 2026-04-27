Capturan en Medellín a uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

Medellín, Antioquia

Enmarcado en el actuar por los delitos contra la niñez y a las mujeres, se dio a conocer por parte de unidades de la Policía Metropolitana de Medellín, adscritas a la estación Candelaria, se logró la captura en las últimas horas de un sujeto requerido por las autoridades por el delito de acceso carnal agravado.

El procedimiento se llevó a cabo en medio de las labores de control y verificación, permitiendo así la ubicación y próxima detención del individuo, quien figuraba en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia.

Por información que se proporcionara y condujeran a su captura, el departamento ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Despúes de que se hiciera efectiva la orden judicial, el capturado fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, fue presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura.

Tras las audiencias preliminares, la autoridad judicial determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá responder por los hechos que se le imputan.

El Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, General (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, se refirió a la captura como: “Seguimos avanzando en la ubicación y captura de los más buscados por delitos que vulneran la integridad de nuestras niñas y mujeres. Este resultado demuestra que no hay espacio para la impunidad”.

Es así, como las autoridades y el departamento, declaran continuar comprometidos con la persecución de quienes atentan contra la integridad y los derechos de las niñas, niños y mujeres, al tiempo que se destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de estos delitos.