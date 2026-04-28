Un megaoperativo en el centro de Medellín dejó 95 armas cortopunzantes incautadas
La intervención se realizó con equipos de inteligencia, unidades especializadas de la Fuerza Pública y personal de control territorial.
Medellín
Un megaoperativo en la comuna 10, La Candelaria, zona céntrica de Medellín, dejó 95 armas cortopunzantes incautadas, 82 comparendos, 12 motos inmovilizadas y 11 suspensiones económicas a locales comerciales.
Esta estrategia se implementó en puntos críticos donde se concentran delitos como hurtos, riñas y afectaciones a la convivencia.
¿En qué sectores se adelantó el megaoperativo?
La intervención de las autoridades se adelantó en sectores estratégicos del Centro de Medellín, como El Viaducto, Barbacoas, Veracruz, Tejelo, Rojas Pinilla y la avenida Greiff.
En estas zonas se han detectado focos de criminalidad urbana; por ello se hacía necesaria esta toma de las autoridades, la cual fue liderada por la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Medellín.
¿Qué actividades ilícitas se tienen detectadas?
En estas zonas hay actividades delictivas como hurtos, riñas y afectaciones a la convivencia ciudadana, además de las economías ilegales, porte de armas y ocupación indebida del espacio público.
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín: “El Centro no es territorio de nadie. Aquí hay autoridad, control y una institucionalidad que actúa con contundencia. Cada operativo envía un mensaje directo a las estructuras criminales; en Medellín no hay espacio para la ilegalidad”.
Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad de Medellín, la incautación de armas blancas y las suspensiones de actividades económicas evidencian el control sobre actores que alteraban la seguridad y la convivencia, lo cual impacta directamente comportamientos delictivos recurrentes en el corazón de Medellín.
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Vehículos inmovilizados
Este operativo dejó 82 comparendos, 33 de ellos de tránsito, y se inmovilizaron 12 motocicletas.
Además de estos comparendos, se identificaron posibles actores vinculados a conductas delictivas, información que será trasladada a las autoridades judiciales para avanzar en procesos investigativos.
Agregó el secretario de Seguridad de Medellín que “estamos cerrando el cerco contra la criminalidad con inteligencia, presencia y resultados. Aquí no hay tregua contra el delito. Vamos a seguir recuperando el territorio, protegiendo a los ciudadanos y devolviéndole la tranquilidad a Medellín”.
Juan Carlos Higuita
Director del Servicio Informativo de Caracol Radio en Medellín. Comunicador Social - Periodista, graduado...