Un megaoperativo en el centro de Medellín dejó 95 armas cortopunzantes incautadas

Megaoperativo en el Centro de Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un megaoperativo en la comuna 10, La Candelaria, zona céntrica de Medellín, dejó 95 armas cortopunzantes incautadas, 82 comparendos, 12 motos inmovilizadas y 11 suspensiones económicas a locales comerciales.

Esta estrategia se implementó en puntos críticos donde se concentran delitos como hurtos, riñas y afectaciones a la convivencia.

¿En qué sectores se adelantó el megaoperativo?

La intervención de las autoridades se adelantó en sectores estratégicos del Centro de Medellín, como El Viaducto, Barbacoas, Veracruz, Tejelo, Rojas Pinilla y la avenida Greiff.

En estas zonas se han detectado focos de criminalidad urbana; por ello se hacía necesaria esta toma de las autoridades, la cual fue liderada por la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Medellín.

¿Qué actividades ilícitas se tienen detectadas?

En estas zonas hay actividades delictivas como hurtos, riñas y afectaciones a la convivencia ciudadana, además de las economías ilegales, porte de armas y ocupación indebida del espacio público.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín: “El Centro no es territorio de nadie. Aquí hay autoridad, control y una institucionalidad que actúa con contundencia. Cada operativo envía un mensaje directo a las estructuras criminales; en Medellín no hay espacio para la ilegalidad”.

Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad de Medellín, la incautación de armas blancas y las suspensiones de actividades económicas evidencian el control sobre actores que alteraban la seguridad y la convivencia, lo cual impacta directamente comportamientos delictivos recurrentes en el corazón de Medellín.

Vehículos inmovilizados

Este operativo dejó 82 comparendos, 33 de ellos de tránsito, y se inmovilizaron 12 motocicletas.

Además de estos comparendos, se identificaron posibles actores vinculados a conductas delictivas, información que será trasladada a las autoridades judiciales para avanzar en procesos investigativos.

Agregó el secretario de Seguridad de Medellín que “estamos cerrando el cerco contra la criminalidad con inteligencia, presencia y resultados. Aquí no hay tregua contra el delito. Vamos a seguir recuperando el territorio, protegiendo a los ciudadanos y devolviéndole la tranquilidad a Medellín”.