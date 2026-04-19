Juan Carlos Osorio: “Dirigir a la Selección Colombia sigue siendo mi objetivo principal”

Juan Carlos Osorio dejó en claro, en dialogó con El VBar Caracol, que sigue en firme su deseo de dirigir a la Selección Colombia. De igual manera, Osorio habló de un posible regreso a Nacional, de las opciones que contempla para volver a entrenar y dio su opinión sobre algunos jugadores del combinado nacional, entre ellos James, Falcao y Ospina.

¿Sigue soñando con llegar a la Selección Colombia?

“Sí señor, ese sigue siendo mi objetivo principal en mi carrera profesional. Mucho se debate constantemente de nuestra querida y adorada Selección, el Ranking en el que estamos como Liga y algo que a mí me impacta es nuestra idea de juego, no el modelo de juego, que se confunde eso con frecuencia. Una cosa es el modelo de juego nuestro, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, genética, y otra cosa es nuestra idea de juego”.

“Viendo y continuamente analizando la diversidad de jugadores que salen de nuestro fútbol, me anima a pensar y a creer que en algún momento podemos llegar a ser una de las tres mejores selecciones de Sudamérica y una de las más importantes en el mundo, y en algún momento poder competir de igual a igual contra todas, y no de jugar de transiciones de defensa a ataque, o a una acción a balón parado”.

¿Ha hablado con alguien del Bucaramanga?

“De Colombia, afortunadamente y aprovecho la oportunidad para agradecérselo, me han ofrecido varios proyectos”.

¿Por qué su rendimiento en los recientes equipos?

“En el Zamalek logramos el 67% de los puntos; en el Paranaense el 69%; en el Tijuana clasificamos a los ocho finalistas y se vendieron cinco jugadores por más de 30-40 millones de dólares, y se debutó a Gilberto Mora, 15 años y 8 meses, un jugador por el que hoy están ofreciendo una suma altísima, jugador de selección mayores de México. Y en el último, en Remo, dirigimos 14 partidos y perdimos uno del Paranaense del estadual y uno del Brasileirao. Lo deportivo ha sido exitoso, quién decide cuáles son las posiciones a reforzar y los candidatos a llegar, aclarándole a todo el público, que yo no me meto en las negociaciones, las negociaciones las hace el que tiene el dinero, pero sí deben considerar los candidatos que doy en cada posición”.

¿Volvería a Nacional?

“Yo a Nacional le estoy muy agradecido, porque fue un club que me brindó una gran oportunidad y demostré en ambas pasadas que tengo el talento suficiente para iniciar y consolidar un proyecto deportivo. Se habla mucho de mi último paso por Nacional, pero si recuerdan en ese momento y cuando se paró el torneo Nacional era primero. Un día cualquiera y sin consultarlo conmigo lo vendieron al Genk por 5 millones de dólares, por la necesidad que tenía, se fue él y el proyecto se fue abajo”.

“Con Nacional muy agradecido, pero yo evito ir a fútbol y evito ir al Medellín y a ver a Nacional, porque en ambos contextos, cuando voy, el debate es que estoy persiguiendo el puesto de Alejandro (Restrepo) y el puesto de Diego (Arias), muy queridos y creo que los ayudé a formar como entrenadores, y no quiero el puesto de nadie. Solamente quiero un proyecto donde pueda mostrar mi capacidad y talento para iniciar y consolidar un proyecto deportivo, y que a futuro me tengan en cuenta para la Selección”.

“Por el modelo del torneo de juego en Colombia, cualquiera puede ganar, pero que domine la Liga como la dominó Nacional, del 2012 al 2015, con seis títulos, eso es muy difícil de replicarlo. Si es Nacional, o es otro club, yo los escucharé, pero no persigo necesariamente al equipo Nacional”.

¿Llevaría a James al Mundial?

“Lo primero que yo haría con James es hablar con él, en una charla de hombre a hombre, como lo hice con Rafael Márquez, y preguntarle qué es lo que realmente quiere hace, si él quiere o no, jugar este Mundial con Colombia; lo segundo que hay que debatir es cómo se ve él ¿Para iniciar todos los partidos o para rematar todos los partidos?, y yo le diría lo que yo pienso; y tercero, en qué posición se ve él. Personalmente lo veo jugando de falso extremo con perfil cambiado o detrás del 9 en zona 14. Si llegamos a un acuerdo, bienvenido sea, pero esa es mi idea, no de la que está actualmente encargado de la Selección".

¿Le pondrá espera a las ofertas esperando a Colombia?

“En este momento estoy debatiéndome, porque tengo ofertas de Colombia y del extranjero para ir al Mundial, y yo quiero ir al Mundial, y quiero ir como analista, no como comentarista, para aprender más del juego, y para continuar con mi proceso de aprendizaje. Durante este periodo, escuchar las ofertas que he tenido y las que Dios mediante vaya a tener, para tomar la mejor decisión. El objetivo final, es algún día poder representar a mi país dignamente y bajo una idea de juego diferente a la que estamos jugando hoy en día”.

¿Lleva a Juan Manuel Rengifo al Mundial?

“Como jugador número 26, sí”.

¿James está para jugar 90 minutos?

“En este momento, no”.

¿Llevaría a David Ospina?

“Como segundo y tercer portero, sí”.

¿A Falcao?

“No conozco el presente de Radamel, no me atrevo a responder esa”.

¿Le gustaría dirigir a Santa Fe?

“Le presto mucha atención al proyecto deportivo. Hoy en día Colombia en Sudamérica está ranqueada como en qué Liga. Si Colombia está entre las 3 mejores Ligas de Sudamérica, yo quiero trabajar en Colombia. Para potenciar jugadores y para entrenar una idea de juego, y si ese es el club y creen en lo que yo estoy diciendo públicamente y cómo se puede armar un muy buen proyecto deportivo, pues bienvenido sea”.

¿Quién es su arquero titular en el Mundial?

“Para un partido, por ejemplo, contra Uzbekistán, yo creería que el portero es Camilo Vargas, porque ese equipo se va a plantear 4-5-1 y no nos va a plantear una presión alta en la salida; si progresamos y jugamos contra Suecia, como fue el caso de México, en el último partido que definía primero y segundo del grupo, y el promedio de estatura es de 1.92, pongo a Álvaro Montero”.