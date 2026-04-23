James Rodríguez no vio acción en victoria del Minnesota: ¿cuántos minutos jugados lleva en 2026?

Pasan las semanas y sigue sin mejorar la situación de James Rodríguez en el Minnesota United. Luego de superar sus inconvenientes médicos tras disputar con la Selección Colombia la fecha FIFA del mes de marzo, el volante cucuteño ha tenido muy poco rodaje.

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Justamente, en la noche del miércoles 22 de abril, James no sumó un solo minuto en la victoria 0-1 de su equipo en campo del Dallas. Lo anterior pone evidencia el poco peso que tiene el mediocampista en el esquema táctico del entrenador Cameron Knowles, quien extrañamente alaba a su estrella cada vez que puede, pero no lo pone a jugar...

Lo cierto es que sin el ‘10′ en cancha, Minnesota ya suma tres victorias consecutivas y por ahora ocupa el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 17 puntos.

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Se trata de un cpanorama sumamente incierto de cara al Mundial 2026, teniendo en cuenta que Rodríguez Rubio ha tenido un balance prácticamente nulo en estos primeros cuatro meses del año y en los amistosos ante Croacia y Francia quedó en evidencia su falta de ritmo, más allá de la deshidratación que días después se confirmó.

¿Cuántos minutos jugados lleva James en 2026?

Desde los primeros días de febrero, cuando fue oficializado como flamente fichaje del Minnesota United, James Rodríguez ha disputado cuatro encuentros, repartidos en tan solo 106 minutos de juego. Cifra sumamente alarmante, teniendo en cuenta que su registro en la MLS es de apenas 40 minutos, es decir que no completa siquiera un tiempo de partido.

Claro está que si se suman los dos partidos jugados con la Selección Colombia en marzo, el total de minutos jugados por James es de 132. Lo cual sigue siendo un balance sumamente pobre para el capitán de la Tricolor.

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