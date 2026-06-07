Selección Colombia: rival, fecha, hora y dónde seguir el último amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Colombia se alista para disputar su último encuentro amistoso, previo al Mundial 2026. El cuadro nacional se desplazó a territorio estadounidense para afrontar su partido correspondiente a la fecha FIFA y posteriormente partirá rumbo a México, en donde debutará frente a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo K.

Es preciso recordar que la Tricolor se medirá con el seleccionado asiático en la capital mexicana, más adelante enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará esta primera fase ante Portugal en Miami.

Se trata de la séptima participación del combinado patrio en una Copa del Mundo, primera luego de ocho años, teniendo en cuenta que no se clasificó a Qatar 2022.

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Rival, fecha, hora y dónde seguir el último amistoso de Colombia previo al Mundial 2026

Luego de vencer a Costa Rica por 3-1 en el Estadio El Campín de Bogotá, encuentro que sirvió como despedida de la Selección ante su afición, Colombia medirá fuerzas contra Jordania en San Diego, California. Este partido está programado para el domingo 7 de junio, a partir de las 6 de la tarde, hora colombiana.

Este encuentro amistoso lo podrá seguir a través del minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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Alineación probable de Colombia

Se espera que para este partido, el entrenador Néstor Lorenzo escoja su once de gala con James Rodríguez y Luis Díaz como líderes de la nómina. La única duda pasa por la portería: Camilo Vargas o Álvaro Montero.

Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Jhon Arias, Richard Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

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