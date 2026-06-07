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07 jun 2026 Actualizado 01:51

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Selección Colombia

¿Cómo le fue a Colombia en el último partido previo a disputar los mundiales?

La selección colombia ha disputado 6 Copas del Mundo, Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Jonathan Gonzalez Gracia

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La historia de la Selección Colombia en los Mundiales está marcada por partidos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados. Desde la histórica clasificación a Chile 1962, la primera en la historia del país, hasta las campañas más recientes en Brasil 2014 y Rusia 2018, cada camino hacia una Copa del Mundo tuvo encuentros decisivos que sellaron el boleto de la Tricolor a la máxima cita del fútbol.

Algunos de estos partidos fueron empates que aseguraron la clasificación, mientras que otros se convirtieron en auténticas exhibiciones de fútbol que trascendieron generaciones.

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A lo largo de sus seis participaciones mundialistas entre 1962 y 2018, Colombia vivió momentos inolvidables en el cierre de las eliminatorias y en la preparación previa a los torneos. El empate frente a Perú que abrió las puertas de Chile 1962, el repechaje ante Israel rumbo a Italia 1990, la histórica goleada 5-0 sobre Argentina antes de Estados Unidos 1994 y las clasificaciones obtenidas hacia Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018 reflejan la evolución de una selección que pasó de debutar en la escena mundial a convertirse en un protagonista habitual del fútbol internacional.

Chile 1962

Rumbo al Mundial de Chile 1962 fue el 7 de mayo de 1961, frente a la selección de Perú en Lima. El encuentro terminó 1-1, resultado que le permitió a Colombia asegurar su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Ficha del partido

  • Fecha: 7 de mayo de 1961
  • Estadio: Lima, Perú
  • Resultado: Perú 1-1 Colombia
  • Competencia: Eliminatorias al Mundial de Chile 1962 (Grupo 3 de Conmebol)

Italia 1990

Para el Mundial de Italia 1990, el último partido que disputó Colombia en su camino clasificatorio fue el 30 de octubre de 1989, cuando empató 0-0 ante Israel en Tel Aviv, en el partido de vuelta del repechaje intercontinental.

Ficha del partido

  • Fecha: 30 de octubre de 1989
  • Rival: Israel
  • Estadio: Ramat Gan, Tel Aviv
  • Resultado: Israel 0-0 Colombia
  • Instancia: Repechaje intercontinental para el Mundial de Italia 1990.

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Estados Unidos 1994

Para el Mundial de Estados Unidos 1994, el último partido de Colombia en las eliminatorias fue el histórico Argentina 0-5 Colombia, disputado el 5 de septiembre de 1993 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Con esa victoria, Colombia aseguró el primer lugar del grupo y la clasificación directa al Mundial.

Ficha del partido

  • Fecha: 5 de septiembre de 1993
  • Estadio: Monumental de Buenos Aires
  • Resultado: Argentina 0-5 Colombia
  • Competencia: Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos 1994
  • Goles de Colombia:
    1. Freddy Rincón (41′ y 74′)
    2. Faustino Asprilla (50′ y 76′)
    3. Adolfo Valencia (85′)

Francia 1998

Para el Mundial de Francia 1998, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 16 de noviembre de 1997, cuando empató 1-1 ante Argentina en Buenos Aires. El resultado confirmó la clasificación de ambas selecciones al Mundial.

Ficha del partido

  • Fecha: 16 de noviembre de 1997
  • Estadio: Monumental de Buenos Aires
  • Resultado: Argentina 1-1 Colombia
  • Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Francia 1998.
  • Goles
  • Colombia: Carlos Valderrama
  • Argentina: Claudio López.

Brasil 2014

Para el Mundial de Brasil 2014, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 15 de octubre de 2013, cuando venció 2-1 a Paraguay en Asunción. Con este resultado, la selección dirigida por José Pékerman cerró su participación en las eliminatorias en el segundo lugar de la tabla y aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Ficha del partido

  • Fecha: 15 de octubre de 2013
  • Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)
  • Resultado: Paraguay 1-2 Colombia
  • Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Brasil 2014
  • Goles
  • Paraguay: Jorge Rojas
  • Colombia: Mario Alberto Yepes (2)

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Antes de viajar a Brasil, Colombia disputó su último partido de preparación el 6 de junio de 2014, cuando derrotó 3-0 a Jordania en Buenos Aires. El encuentro fue la última prueba del equipo de José Pékerman antes de su debut mundialista frente a Grecia.

Ficha del partido

  • Fecha: 6 de junio de 2014
  • Estadio: Nuevo Gasómetro (Buenos Aires)
  • Resultado: Colombia 3-0 Jordania
  • Competencia: Partido amistoso internacional
  • Goles
  • Colombia: James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín.

Rusia 2018

Para el Mundial de Rusia 2018, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 10 de octubre de 2017, cuando empató 1-1 ante Perú en Lima. El resultado le permitió a la selección dirigida por José Pékerman asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo al finalizar en la cuarta posición de la tabla.

Ficha del partido

  • Fecha: 10 de octubre de 2017
  • Estadio: Nacional de Lima
  • Resultado: Perú 1-1 Colombia
  • Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018
  • Goles
  • Perú: Edison Flores
  • Colombia: James Rodríguez

Antes de viajar a Rusia, Colombia disputó su último partido de preparación el 19 de junio de 2018, cuando derrotó 1-0 a Japón en Kazán. El encuentro fue el último ensayo del equipo de José Pékerman antes de su debut mundialista frente a la misma selección japonesa.

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Ficha del partido

  • Fecha: 19 de junio de 2018
  • Estadio: Mordovia Arena (Saransk)
  • Resultado: Colombia 1-2 Japón
  • Goles
  • Japón: Shinji Kagawa y Yuya Osako
  • Colombia: Juan Fernando Quintero

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