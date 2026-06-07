¿Cómo le fue a Colombia en el último partido previo a disputar los mundiales?
La selección colombia ha disputado 6 Copas del Mundo, Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.
La historia de la Selección Colombia en los Mundiales está marcada por partidos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados. Desde la histórica clasificación a Chile 1962, la primera en la historia del país, hasta las campañas más recientes en Brasil 2014 y Rusia 2018, cada camino hacia una Copa del Mundo tuvo encuentros decisivos que sellaron el boleto de la Tricolor a la máxima cita del fútbol.
Algunos de estos partidos fueron empates que aseguraron la clasificación, mientras que otros se convirtieron en auténticas exhibiciones de fútbol que trascendieron generaciones.
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A lo largo de sus seis participaciones mundialistas entre 1962 y 2018, Colombia vivió momentos inolvidables en el cierre de las eliminatorias y en la preparación previa a los torneos. El empate frente a Perú que abrió las puertas de Chile 1962, el repechaje ante Israel rumbo a Italia 1990, la histórica goleada 5-0 sobre Argentina antes de Estados Unidos 1994 y las clasificaciones obtenidas hacia Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018 reflejan la evolución de una selección que pasó de debutar en la escena mundial a convertirse en un protagonista habitual del fútbol internacional.
Chile 1962
Rumbo al Mundial de Chile 1962 fue el 7 de mayo de 1961, frente a la selección de Perú en Lima. El encuentro terminó 1-1, resultado que le permitió a Colombia asegurar su primera clasificación a una Copa del Mundo.
Ficha del partido
- Fecha: 7 de mayo de 1961
- Estadio: Lima, Perú
- Resultado: Perú 1-1 Colombia
- Competencia: Eliminatorias al Mundial de Chile 1962 (Grupo 3 de Conmebol)
Italia 1990
Para el Mundial de Italia 1990, el último partido que disputó Colombia en su camino clasificatorio fue el 30 de octubre de 1989, cuando empató 0-0 ante Israel en Tel Aviv, en el partido de vuelta del repechaje intercontinental.
Ficha del partido
- Fecha: 30 de octubre de 1989
- Rival: Israel
- Estadio: Ramat Gan, Tel Aviv
- Resultado: Israel 0-0 Colombia
- Instancia: Repechaje intercontinental para el Mundial de Italia 1990.
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Estados Unidos 1994
Para el Mundial de Estados Unidos 1994, el último partido de Colombia en las eliminatorias fue el histórico Argentina 0-5 Colombia, disputado el 5 de septiembre de 1993 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Con esa victoria, Colombia aseguró el primer lugar del grupo y la clasificación directa al Mundial.
Ficha del partido
- Fecha: 5 de septiembre de 1993
- Estadio: Monumental de Buenos Aires
- Resultado: Argentina 0-5 Colombia
- Competencia: Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos 1994
- Goles de Colombia:
- Freddy Rincón (41′ y 74′)
- Faustino Asprilla (50′ y 76′)
- Adolfo Valencia (85′)
Francia 1998
Para el Mundial de Francia 1998, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 16 de noviembre de 1997, cuando empató 1-1 ante Argentina en Buenos Aires. El resultado confirmó la clasificación de ambas selecciones al Mundial.
Ficha del partido
- Fecha: 16 de noviembre de 1997
- Estadio: Monumental de Buenos Aires
- Resultado: Argentina 1-1 Colombia
- Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Francia 1998.
- Goles
- Colombia: Carlos Valderrama
- Argentina: Claudio López.
Brasil 2014
Para el Mundial de Brasil 2014, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 15 de octubre de 2013, cuando venció 2-1 a Paraguay en Asunción. Con este resultado, la selección dirigida por José Pékerman cerró su participación en las eliminatorias en el segundo lugar de la tabla y aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.
Ficha del partido
- Fecha: 15 de octubre de 2013
- Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)
- Resultado: Paraguay 1-2 Colombia
- Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Brasil 2014
- Goles
- Paraguay: Jorge Rojas
- Colombia: Mario Alberto Yepes (2)
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Antes de viajar a Brasil, Colombia disputó su último partido de preparación el 6 de junio de 2014, cuando derrotó 3-0 a Jordania en Buenos Aires. El encuentro fue la última prueba del equipo de José Pékerman antes de su debut mundialista frente a Grecia.
Ficha del partido
- Fecha: 6 de junio de 2014
- Estadio: Nuevo Gasómetro (Buenos Aires)
- Resultado: Colombia 3-0 Jordania
- Competencia: Partido amistoso internacional
- Goles
- Colombia: James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín.
Rusia 2018
Para el Mundial de Rusia 2018, el último partido que disputó Colombia en las eliminatorias sudamericanas fue el 10 de octubre de 2017, cuando empató 1-1 ante Perú en Lima. El resultado le permitió a la selección dirigida por José Pékerman asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo al finalizar en la cuarta posición de la tabla.
Ficha del partido
- Fecha: 10 de octubre de 2017
- Estadio: Nacional de Lima
- Resultado: Perú 1-1 Colombia
- Competencia: Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018
- Goles
- Perú: Edison Flores
- Colombia: James Rodríguez
Antes de viajar a Rusia, Colombia disputó su último partido de preparación el 19 de junio de 2018, cuando derrotó 1-0 a Japón en Kazán. El encuentro fue el último ensayo del equipo de José Pékerman antes de su debut mundialista frente a la misma selección japonesa.
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Ficha del partido
- Fecha: 19 de junio de 2018
- Estadio: Mordovia Arena (Saransk)
- Resultado: Colombia 1-2 Japón
- Goles
- Japón: Shinji Kagawa y Yuya Osako
- Colombia: Juan Fernando Quintero
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