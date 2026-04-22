Cuadrado respaldó a James Rodríguez de cara al Mundial 2026: “La gente olvida, él va a llegar bien”

Juan Guillermo Cuadrado es un histórico de la Selección Colombia, pues es el tercer jugador que más partidos ha disputado con la Tricolor, con un total de 116. Si bien inició el proceso con Néstor Lorenzo, no ha sido convocado desde septiembre de 2023.

Actualmente en el Pisa de Italia, el antioqueño sigue con la ilusión de poder ir al Mundial 2026, aunque entiende su sitación. En diálogo con ESPN se refirió al trabajo de Lorenzo, los últimos amistosos, su no convocatoria y el apoyo a James Rodríguez.

Su falta de presencia en los últimos años con la Selección Colombia

“Yo siempre, aunque no he estado, siempre me he sentido como cerca y parte, porque hice parte como del proceso, estando los primeros partidos con el profe Néstor y cuando uno habla de la Selección, la Selección es un orgullo. Poder vestir la camiseta es lo más hermoso poder representar a tu país. Y obviamente vivirlo de afuera es diferente, pero siempre con esas ganas de que lo hagan bien, hacer lo mejor por la Selección”.

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La confianza en Néstor Lorenzo

“Yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Sé como trabajan, sé el esfuerzo. He estado en ese entorno. Sé que en estos dos partidos que hubo, no se vio tan bien porque venían muchos jugadores que no estaban en su ciento por ciento, pero que confío totalmente porque se que van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar para afinar bien. Se verá una Selección organizada tácticamente y con los jugadores que tenemos vamos a hacer daño cuando hagamos bien el planteamiento táctico que el profe va a proponer”

La importancia de David Ospina en la Selección

“A todos, a los que constantemente han estado. Los que están ahí, es porque tienen la confianza del profe, porque tienen las condiciones para jugar y aportar a la Selección. Empezando desde David, para mí David es muy importante, aunque ahora no está jugando, David es un referente importante para la Selección en el modo de llevar al grupo, de todo lo que él ha vivido en su carrera profesional, en los Mundiales, y se necesitan referentes obviamente en la Selección que te puedan hablar, decir las cosas, ayudar a que la Selección pueda estar mucho mejor".

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El respaldo a James

“Yo por ejemplo analizo, cuando veo la Selección, para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, James propuso y estuvo muy bien. James en todo lo que jugó puso tres pases que fueron clave. Y aunque no estaba en su ciento por ciento, él siempre es importante porque en cualquier momento te da un pase, te da una jugada. Tuvo la jugada que le dio a “Lucho”, “Lucho” le dio a “Lucho” que fue la que se equivocó. Después tuvo otra que le dio a “Lucho” y que enganchó y pateó con izquierda, después tuvo otra que le cayó y pateó él con la derecha y tu analizas el contexto que en algunas situaciones sí, por falta de ritmo, no se veía tan bien, pero a la hora de proponer el juego es alguien muy importante para la Selección y confío en el talento que tiene y en lo importante que es para la Selección y se que va a llegar bien al Mundial. Para mí va a llegar muy bien".

James “va a llegar bien al Mundial”

“Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que queda después que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien“.