Certera opinión del entrenador de Minnesota sobre el rendimiento de James Rodríguez en Copa / Getty Images

James Rodríguez dejó atrás las dudas sobre sus recientes inconvenientes médicos y vivió su primera titularidad con el Minnesota United, durante la tercera ronda de la Copa de los Estados Unidos.

El volante colombiano jugó como falso nueve desde el arranque del compromiso frente al Sacramento Republic y permaneció en cancha por 66 minutos, tiempo en el que protagonizó ataques interesantes, especialmente desde la derecha hacia el centro, y lanzó continuamente balos profundos para los extremos que atacaban la espalda de los centrales rivales.

El partido se definió en la tanda de penales y Minnesota, ya sin James en cancha, logró imponerse por 9-8. Envión anímico para el jugador y sus compañeros, de cara a la Conferencia Oeste en la Major League Soccer (MLS).

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Cameron Knowles sobre el rendimiento de James Rodríguez

En la conferencia de prensa posterior al partido copero, el entrenador Cameron Knowles se mostró complacido con la actuación de James Rodríguez y valoró en gran medida la forma en que se asoció con todos sus compañeros.

“Se ve la capacidad de generar jugadas, lo preciso que es con el balón y cómo involucra a todos los demás en el juego”, señaló inicialmente.

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Y complementó repecto a las recientes dificultades médicas del jugador: “Considerando que no había jugado y tuvo ese tiempo de descanso y de recuperación por su deshidratación, volvió a entrenar a pleno rendimiento y se esforzó al máximo”.

Finalmente, Knowles reconoció que junto a su cuerpo técnico “monitoreamos de cerca la carga” que tuvo James a lo largo de sus 66 minutos en cancha y a modo de conclusión entendieron que “lo hizo muy bien”.