Sorpresiva confesión del técnico de Minnesota sobre la forma en que se entrena James Rodríguez

Luego de los inconvenientes médicos sufridos en la reciente Fecha FIFA, James Rodríguez se entrena a la par de sus compañeros del Minnesota United para regresar lo antes posible a los terrenos de juego.

Es preciso recordar que el volante colombiano ha disputado solamente dos de siete partidos posibles con el cuadro norteamericano, ambos ingresando desde el banco de suplentes. A pesar de la poca regularidad, el entrenador Cameron Knowles se mostró feliz por el ejemplo y la motivación que el cucuteño le da a los más jóvenes.

“Cuando fichamos a James, el primer mensaje a los jugadores fue que esta es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca. Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo”, sentenció en los medios oficiales del club.

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Técnico de Minnesota sobre la forma en que se entrena James Rodríguez

Siguiendo con la charla, Cameron Knowles dio detalles sobre la forma en que James Rodríguez se entrena, a pesar de las críticas que han surgido en su contra desde Colombia. Para el estratega, la disposición del ‘10′ es total y ha demostrado tanto profesionalismo como humildad a la hora de entrenar con los más jóvenes.

“James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad... Ha hecho todo lo que se le ha pedido y por eso ha sido genial tenerlo cerca. Creo que es un líder por la forma en que se comporta y es un ganador. Lo ves cuando juega los partidos reducidos es un ganador. Ha sido bueno tenerlo con el grupo”, sentenció.

Incluso se animó a contar una infidencia sobre los trabajos que adelante para ponerse a punto físicamente: “Estábamos tratando de ponerlo en forma y no tiene ningún problema en unirse a un grupo que en su mayoría son jugadores del segundo equipo para seguir ganando forma física”.

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