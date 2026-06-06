Presidente de la Dimayor confirma sorpesiva decisión para las finales de la Liga Colombiana

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, estuvo en la presentación del proyecto de la sede deportiva de la Federación Colombiana en Cali, donde destacó la importancia que tendrá este complejo para el desarrollo del fútbol nacional.

“Lo que sé es que se parece a la sede que ya hay en Barranquilla. Ya hay una muy bonita en Armenia y acá en Cali, ¿por qué no? Acá puede ser el templo del fútbol”, afirmó el dirigente en los micrófonos de El VBAR.

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Zuluaga también hizo un balance del desarrollo de los torneos organizados por la Dimayor durante el primer semestre del año, resaltando el cumplimiento del calendario deportivo pese a las dificultades logísticas y de seguridad que enfrenta el país.

“Nosotros hacemos fútbol profesional a pesar de muchas circunstancias, de la seguridad y de las condiciones del país. Estamos terminando una jornada maratónica; comenzamos desde la segunda semana de enero hasta la primera semana de junio y se cumplió con el 90% de la programación con la que iniciamos el semestre”.

Además, el presidente de la Dimayor confirmó una modificación en el formato de competencia para las próximas temporadas del fútbol colombiano, descartando la implementación de los playoffs.

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“Ya no va a haber play-offs, vamos a hacer los cuadrangulares finales”.

La declaración despeja las dudas sobre el sistema de definición del campeonato y ratifica el regreso de los tradicionales cuadrangulares semifinales como método para determinar a los finalistas del torneo colombiano.