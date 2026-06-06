Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 jun 2026 Actualizado 22:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: conozca de quiénes se trata

El Mundial de 2026 inicia el jueves 11 de junio en Ciudad de México.

Composición Caracol Radio

Composición Caracol Radio

Composición Caracol Radio

Jonathan Gonzalez Gracia

Añadir Caracol Radio en Google

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y, a menos de una semana del inicio del torneo, varias selecciones han tenido que afrontar una dura realidad, perder a algunas de sus figuras por lesión.

Aunque los equipos ya definieron sus listas de convocados, no todos los futbolistas que aspiraban a disputar el certamen más importante del fútbol lograron recuperarse a tiempo de sus problemas físicos. Varias estrellas quedaron fuera de la competencia tras sufrir lesiones en el tramo final de la temporada con sus respectivos clubes.

Le puede interesar: Así va el historial de finales entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

La selección argentina, no podrá contar con Leonardo Balerdi que, a pesar de no integrar la columna vertebral del plantel, tenía chances concretas de ser convocado por el nivel en su club durante la temporada en curso. Brasil es quizá el más afectado, con tres bajas importantes por lesión: Estevão, Éder Militão y Rodrygo.

Los países europeos también fueron afectados por la pérdida de piezas clave. Países Bajos no dispondrá de Xavi Simons. Alemania, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry y Francia no tendrá a Hugo Ekitike.

Le puede interesar: EA Sports predijo al campeón del Mundial 2026: le acertó a los últimos cuatro torneos

Lista de jugadores que se pierden el Mundial por lesión

JugadorClubSelecciónLesión
Leonardo
Balerdi		Olympique
de Marsella		ArgentinaLesión muscular en el sóleo
Lennart KarlBayern MúnichAlemaniaRotura de fibras en el
muslo izquierdo
Christoph BaumgartnerRB LeipzigAustriaLesión muscular en el
muslo derecho
Éder MilitãoReal MadridBrasilRotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda
Marcelo FloresTigresEscociaRotura del ligamento
cruzado anterior de la
rodilla derecha
Billy GilmourNapoliEscociaEsguince de rodilla de grado II
Emil HolmJuventusSueciaLesión muscular
Matthijs de LigtManchester UnitedPaíses BajosLesión en la espalda
Kaoru MitomaBrightonJapónLesión en el tendón de la corva
Xavi SimonsTottenhamPaíses BajosRotura de ligamento cruzado
EstêvãoChelseaBrasilRotura del bíceps femoral
de grado cuatro en el muslo
Serge GnabryBayern MúnichAlemaniaDesgarro en el músculo
aductor del muslo derecho
Hugo EkitikeLiverpoolFranciaRotura del tendón de Aquiles
RodrygoReal MadridBrasilRotura del ligamento
cruzado anterior y del
menisco externo
de la pierna derecha
Samu AghehowaPortoEspañaEsguince en la rodilla derecha
y lesión del ligamento
cruzado anterior
Marc-André ter StegenGironaAlemaniaLesión en el isquiotibial
izquierdo
Jack GrealishEvertonInglaterraFractura en el pie
Takumi MinaminoAs MonacoJapónRotura de
ligamento
cruzado
anterior
en la rodilla izquierda

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir