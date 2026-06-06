Jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: conozca de quiénes se trata

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y, a menos de una semana del inicio del torneo, varias selecciones han tenido que afrontar una dura realidad, perder a algunas de sus figuras por lesión.

Aunque los equipos ya definieron sus listas de convocados, no todos los futbolistas que aspiraban a disputar el certamen más importante del fútbol lograron recuperarse a tiempo de sus problemas físicos. Varias estrellas quedaron fuera de la competencia tras sufrir lesiones en el tramo final de la temporada con sus respectivos clubes.

Le puede interesar: Así va el historial de finales entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

La selección argentina, no podrá contar con Leonardo Balerdi que, a pesar de no integrar la columna vertebral del plantel, tenía chances concretas de ser convocado por el nivel en su club durante la temporada en curso. Brasil es quizá el más afectado, con tres bajas importantes por lesión: Estevão, Éder Militão y Rodrygo.

Los países europeos también fueron afectados por la pérdida de piezas clave. Países Bajos no dispondrá de Xavi Simons. Alemania, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry y Francia no tendrá a Hugo Ekitike.

Le puede interesar: EA Sports predijo al campeón del Mundial 2026: le acertó a los últimos cuatro torneos

Lista de jugadores que se pierden el Mundial por lesión