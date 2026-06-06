Jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: conozca de quiénes se trata
El Mundial de 2026 inicia el jueves 11 de junio en Ciudad de México.
La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y, a menos de una semana del inicio del torneo, varias selecciones han tenido que afrontar una dura realidad, perder a algunas de sus figuras por lesión.
Aunque los equipos ya definieron sus listas de convocados, no todos los futbolistas que aspiraban a disputar el certamen más importante del fútbol lograron recuperarse a tiempo de sus problemas físicos. Varias estrellas quedaron fuera de la competencia tras sufrir lesiones en el tramo final de la temporada con sus respectivos clubes.
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La selección argentina, no podrá contar con Leonardo Balerdi que, a pesar de no integrar la columna vertebral del plantel, tenía chances concretas de ser convocado por el nivel en su club durante la temporada en curso. Brasil es quizá el más afectado, con tres bajas importantes por lesión: Estevão, Éder Militão y Rodrygo.
Los países europeos también fueron afectados por la pérdida de piezas clave. Países Bajos no dispondrá de Xavi Simons. Alemania, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry y Francia no tendrá a Hugo Ekitike.
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Lista de jugadores que se pierden el Mundial por lesión
|Jugador
|Club
|Selección
|Lesión
|Leonardo
Balerdi
|Olympique
de Marsella
|Argentina
|Lesión muscular en el sóleo
|Lennart Karl
|Bayern Múnich
|Alemania
|Rotura de fibras en el
muslo izquierdo
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|Austria
|Lesión muscular en el
muslo derecho
|Éder Militão
|Real Madrid
|Brasil
|Rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda
|Marcelo Flores
|Tigres
|Escocia
|Rotura del ligamento
cruzado anterior de la
rodilla derecha
|Billy Gilmour
|Napoli
|Escocia
|Esguince de rodilla de grado II
|Emil Holm
|Juventus
|Suecia
|Lesión muscular
|Matthijs de Ligt
|Manchester United
|Países Bajos
|Lesión en la espalda
|Kaoru Mitoma
|Brighton
|Japón
|Lesión en el tendón de la corva
|Xavi Simons
|Tottenham
|Países Bajos
|Rotura de ligamento cruzado
|Estêvão
|Chelsea
|Brasil
|Rotura del bíceps femoral
de grado cuatro en el muslo
|Serge Gnabry
|Bayern Múnich
|Alemania
|Desgarro en el músculo
aductor del muslo derecho
|Hugo Ekitike
|Liverpool
|Francia
|Rotura del tendón de Aquiles
|Rodrygo
|Real Madrid
|Brasil
|Rotura del ligamento
cruzado anterior y del
menisco externo
de la pierna derecha
|Samu Aghehowa
|Porto
|España
|Esguince en la rodilla derecha
y lesión del ligamento
cruzado anterior
|Marc-André ter Stegen
|Girona
|Alemania
|Lesión en el isquiotibial
izquierdo
|Jack Grealish
|Everton
|Inglaterra
|Fractura en el pie
|Takumi Minamino
|As Monaco
|Japón
|Rotura de
ligamento
cruzado
anterior
en la rodilla izquierda