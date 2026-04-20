Julio Comesaña habla de la selección Colombia: “James es un aporte estupendo desde el banco”

En una entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el histórico director técnico Julio Comesaña recordó los inicios de Luis Díaz, analizó su rol estelar en el Bayern Múnich y fue contundente sobre la actualidad de James Rodríguez en el esquema de Néstor Lorenzo. El uruguayo, mentor del “Guajiro”, enfatizó en que el fútbol moderno exige un despliegue físico que choca con el estilo pausado del ’10′.

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Comesaña relató con detalle aquel momento en 2017 cuando decidió que Luis Díaz no podía esperar más en las divisiones inferiores (Barranquilla FC) y debía dar el salto al primer equipo del Junior.

“Me quedé asombrado y con una cantidad de inquietudes por lo que hizo Díaz frente al equipo principal del Junior... Al final decidimos traerlo con nosotros, y empezó a trabajar y enseguida debutó”.

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Sobre la personalidad del extremo, que hoy brilla en la Bundesliga, el técnico destacó su humildad intacta:

“Me quedó la sensación de ver aquel Lucho Díaz que yo conocí: sobrio, hablando poco, escuchando mucho, tranquilo, seguro, siempre alegre... Me llama la atención que nunca se queja de ninguna crítica que le hacen”.

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Al ser consultado sobre por qué el rendimiento de Díaz a veces varía entre su club y la Selección, Comesaña fue directo al señalar que la presencia de James Rodríguez condiciona el juego del equipo y limita la libertad del atacante del Bayern.

“James podría ser un aporte estupendo, en una competencia, estando en el banco y entrando en algún momento para una determinada situación... Pero lo de James obliga a que Lucho esté siempre a la izquierda, allí corriendo por la banda”.

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El estratega subrayó que el fútbol de élite actual no perdona la falta de intensidad defensiva o de movilidad constante:

“La dinámica de juego hoy en día no permite que alguien camine, no permite”.

Para Comesaña, Díaz ha alcanzado una madurez táctica y física que lo sitúa en la cima del fútbol mundial, destacando su capacidad para adaptarse a entornos tan complejos como el inglés y el alemán.

“Estamos ante un jugador de categoría internacional, sin ninguna duda, a un jugador integral... Él puede competir con oxígeno, o con deuda de oxígeno, en los recorridos en la cancha, y es guapo, tiene coraje, no se deja amedrentar por nada”.

Finalmente, Comesaña hizo un llamado a los directivos y técnicos del fútbol colombiano para proteger y proyectar a los jóvenes talentos, sugiriendo que el éxito radica en ver al futbolista primero como persona.

“Si uno se olvida que está trabajando con seres humanos, y no conversa con ellos... el fútbol es un juego que uno como entrenador está cometiendo un error con el equipo”.